Grande Fratello Vip 7, scelta la prima concorrente: il nome è una sorpresa. Continuano le grandi manovre in vista del reality di settembre

Tra poco alcuni dei grandi misteri legati alla prossima stagione televisiva in Italia saranno svelati con le presentazione dei palinsesti autunnali. Ma già sappiamo che da metà settembre (probabilmente lunedì 12) si apriranno le porta del Grande Fratello Vip 7.

Ci sarà sicuramente Alfonso Signorini ancora una volta a fare gli onori di casa dallo studio, in compagnia di due opinionisti che sono ancora da svelare. E ci saranno anche i nuovi concorrenti. Mai come quest’anno i siti specializzati si sono scatenati alla ricerca di nomi reali o realistici e alcuni hanno anche buone possibilità di entrare.

Stiamo parlando di Antonino Spinalbese e Alvaro Vitali, Guendalina Canessa, Max Felicitas e Patrizia Groppelli, Gigliola Cinquetti ma anche Vera Gemma e Jeda Fidel, fidanzati nella vita reale. Però il portale Biccy.it gioca il jolly e anticipa il primo nome reale di una concorrente che entrerà dalla porta rossa a settembre: è quello di Chadia Rodriguez.

Grande Fratello Vip 7, scelta la prima concorrente: dal mondo del calcio a quello del rap

Per chi non la conoscesse, togliamo subito alcuni dubbi. Non è una delle solite Rodriguez anche perché quello è solo un cognome d’arte. In realtà la 24enne spagnola di origine marocchina ma che da molti anni vive in Italia si chiama Chadia Darnakh.

Quando è arrivata nel nostro Paese ha cominciato a vivere a Torino e lì aveva anche cominciato a giocare a calcio con ottime prospettive perché faceva parte delle giovanili della Juventus. Poi però un grave infortunio che le ha impedito di continuare a giocare ha cambiato anche la sua vita.

Chadia infatti si è trasferita a Milano per lavorare come modella e al tempo stesso cullare il suo sogno musicale. Così è stata notata da un produttore famoso, Big Fish, entrando a far parte della casa discografica fondata insieme a Jake La Furia dei Club Dogo. Da lì in poi è diventato tutto in discesa: ha fatto televisione, è stata sulla copertina della rivista italiana Billboard , ora lavora per Discovery. ma soprattutto sembra pronta ad entrare al GF Vip 7 dopo aver superato il provino.