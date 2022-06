Apprezzatissima conduttrice verso Sanremo 2023: farà coppia con Chiara Ferragni?

Una nuova indiscrezione sul Festival di Sanremo 2023, che dopo Chiara Ferragni potrebbe avere un nuovo volto femminile molto apprezzato

Mancano ancora moltissimi mesi prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2023, che dovrebbe andare in scena ad inizio febbraio del prossimo anno. Ma come sempre tale evento fa parlare di sé già con larghissimo anticipo.

La conduzione e la direzione artistica verrà ancora una volta affidata ad Amadeus, visto il successo trionfale (di pubblico e di critica) delle ultime tre edizioni, anche sotto la violenta pandemia da Covid-19.

Intanto la prima presenza femminile del Festival di Sanremo è stata già annunciata: ufficiale la partecipazione, in almeno due serate in diretta, di Chiara Ferragni. Ovvero l’influencer più celebre al mondo nonché moglie del rapper Fedez.

Ma il cast sarà composto da altre presenze femminili. Nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione riguardante una donna, di casa Rai, che si è ben comportata nei vari programmi televisivi in cui ha partecipato per capacità artistiche e ironia.

Carolina Rey sogna ad occhi aperti: a breve la chiamata di Amadeus per Sanremo?

Qualcuno ha vociferato della possibile presenza al Festival di Sanremo 2023 della giovane Carolina Rey. Noto volto televisivo italiano, la brillante conduttrice è stata accostata, anche se parzialmente, all’evento più atteso dell’anno in casa Rai.

Rumors o contatti reali. Carolina Rey attende con ansia una chiamata di Amadeus, ma intanto intervistata da Tele Sette non ha nascosto il suo più grande sogno: “Mi piacerebbe un giorno scendere la temibile e bellissima scalinata di Sanremo“. Chissà se queste parole verranno accolte dal direttore artistico del Festival per la prossima edizione.

Carolina Rey è una conduttrice e personaggio televisivo italiana, nata a Roma nel 1991. Una vera e propria presenza fissa in Rai, fin da giovanissima quando ha condotto diverse trasmissioni su Rai Gulp, emittente dedicata ai più piccoli.

Si è fatta conoscere al grande pubblico per la partecipazione a Tale e quale show, dove ha ottenuto riscontri positivi per la sua simpatia e le capacità canore tutt’altro che banali. La biondissima Carolina, in attesa della chiamata da Sanremo, è co-conduttrice di Weekly, programma estivo di Rai 1 a cui partecipa anche Fabio Gallo.