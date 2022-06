Chiara Ferragni ed Achille Lauro insieme in un programma Tv? L’indiscrezione

Chiara Ferragni ed Achille Lauro potrebbero essere insieme in un programma Tv a partire dalla prossima stagione televisiva. Ecco l’incredibile indiscrezione e cosa andrebbe a fare in Mediaset l’inedita coppia.

Ha fatto molto clamore Amadeus, quando durante il TG1 delle 20:00 ha fatto un annuncio molto importante. Anche se mancano circa otto mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2023, ha fatto sapere che c’è già il nome della prima co-conduttrice femminile. Si tratta di Chiara Ferragni, che sarà presente sul palco dell’Ariston per l’apertura e la chiusura del Festival.

La prossima stagione televisiva potrebbe consacrare Chiara Ferragni non solo come influencer, ma anche come presentatrice. Secondo quanto rivela NuovoTv, infatti, la moglie di Fedez sarebbe anche in trattativa con un programma di punta di Mediaset che la vedrebbe dunque impegnata per diversi mesi a partire dal prossimo settembre.

Cosa faranno Chiara Ferragni ed Achille Lauro? Il gossip

Per la prossima edizione di Amici, la produzione starebbe pensando a ritagliare un ruolo sia per Chiara Ferragni che per Achille Lauro. Quasi sicuramente, però, il duo non prenderà una cattedra come professore, neanche condivisa. Piuttosto, si pensa di rispolverare una figura che era apparsa nel programma per l’ultima volta ad Amici 20.

Chiara Ferragni ed Achille Lauro dovrebbero diventare tutor di Amici 22. Come precedentemente fatto da Michele Bravi e Giovanni Caccamo, ma anche da personaggi storici come Emma Marrone, l’attività di tutor gli permetterà portare avanti i loro impegni privati e professionali: non dovranno infatti essere presenti in studio quotidianamente.

Michele Bravi, dopo essere stato tutor, potrebbe diventare professore

La Ferragni ed Achille Lauro si potranno collegare una volta a settimana con gli alunni per fornirgli il loro supporto. Se Achille Lauro potrà fornire tutoraggio riguardo l’attività di canto, non è al momento noto cosa gli autori starebbero pensando di far fare all’influencer Chiara Ferragni. Forse entrambi aiuteranno i concorrenti a calcare il palcoscenico?

Michele Bravi ed Emma Marrone, ovvero due ex tutor del programma, sono fra i nomi più citati come possibili sostituti di eventuali professori che potrebbero lasciare la cattedra di Amici. Al momento Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano sembrerebbero essere già stati riconfermati. La Peparini, invece, sembra sempre più vicina all’addio.

Mentre il gossip riguardo Amici 22 si fa sempre più insistente, Chiara Ferragni ha fatto visita in ospedale per la prima volta al suo nipote Edoardo, figlio della sorella Francesca: