Che Dio ci aiuti 7, la nuova stella è lei: “Farò i conti con me stessa”. Grandi novità in arrivo per una delle fiction più amate dagli italiani

Dobbiamo solo aspettare che la Rai ufficializzi i programmi per la prossima stagione e tutti i misteri saranno svelati. Ma tutti stanno aspettando con ansia le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 7, perché come successo con Don Matteo anche in questo caso ci sarà un addio molto doloroso.

Le indiscrezioni delle scorse settimane sono state ufficialmente confermate dalla diretta interessata. Elena Sofia Ricci vestirà i panni dell’amatissima Suor Angela soltanto per tre puntate, anche se saranno quelle decisive per il cambio in corsa. La fortuna di questa fiction è anche legata ai suoi personaggi principali, quelli che non sono mai cambiati fin dalla prima stagione, ma c’è una buona notizia in arrivo.

Perché il testimone lasciato da Suor Angela sarà raccolto da quella che possiamo considerare la sua sorella spirituale, quasi come una figlia, nel cast di Che Dio ci aiuti. Nella prossima stagione infatti il personaggio di Azzurra sarà sempre più centrale fino a farla diventare la regina assoluta del convento.

Che Dio ci aiuti 7, la nuova stella è lei: un duro lavoro per entrare nella parte

La conferma è arrivata direttamente da Francesca Chillemi che con questa fiction è riuscita ad arrivare ad un pubblico più vasto diventando una delle beniamine assolute. . Intervistata dal ‘Corriere della Sera’, l’ex Miss Italia ha spiegata perché questo lavoro l’ha aiutata a crescere e a migliorare anche nella vita di tutti i giorni,.

“Ho capito cosa significhi una vocazione: le suore mi raccontavano la loro scelta di cui erano fermamente convinte. Per noi si tratterebbe di una vita di rinunce, per loro assolutamente no. Ho una fede un po’ mia ma prego ogni giorno”, ha spiegato. E ha raccontato che per questa nuova stagione ha lavorato anche molto sulla parte psicologica passando anche una giornata intera con le suore di clausura.

Ma cosa significa per lei dare l’addio a Suor Angela? “Dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ereditando il compito di Suor Angela, farà i conti con sé stessa“. Un po’ come lei che si immedesima molto nel personaggio.

La nuova stagione di Che Dio ci aiuti 7 comincerà probabilmente nei primi nei del 2023, ma prima Francesca Chillemi arriverà anche su Canale 5 con l’attesissima serie Viola come il mare. In questo caso al suo fianco ci sarà Can Yaman, per una coppia esplosiva.