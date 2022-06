Brutte notizie per Roberta Morise: a questo punto non ci voleva

La giovane conduttrice, ex valletta de L’Eredità, non riesce proprio ad ottenere la soddisfazione personale, neanche a livello di carriera

Da valletta de L’Eredità a conduttrice televisiva con ruoli anche importanti. Lo scatto di carriera della giovane Roberta Morise ha sicuramente portato grandi soddisfazioni per il lavoro in Rai di quest’ultima.

La Morise, 36enne nativa di Crotone, ha dimostrato di sapersi mettere in gioco anche nel ruolo di primo volto nei programmi di intrattenimento o di cultura targati Rai. La donna calabrese piace al pubblico per il sorriso schietto e la battuta sempre pronta, oltre che per una questione estetica indiscutibile.

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2022, Roberta Morise ha iniziato un nuovo progetto. La conduzione di Camper, un programma di Rai Uno che va in onda al posto di E’ sempre mezzogiorno nell’orario di pranzo, con l’intento di portare gli italiani in viaggio nelle mete estive più intriganti.

Peccato che per la Morise ed il resto dei compagni di viaggio l’inizio di Camper sia stato doloroso. Dati auditel negativi per questo nuovissimo contenitore, che evidentemente deve ancora ingranare.

Ascolti TV di venerdì 24 giugno 2022: Camper stracciato dal classico Forum

Nel lunch time non c’è scampo dunque per Camper. La nuova trasmissione, che oltre a Roberta Morise vede la partecipazione del ballerino Samuel Peron, volto noto di Ballando con le stelle, non ha ottenuto i riscontri voluti.

Ieri 24 giugno 2022, Camper ha fatto compagnia a 1.244.000 spettatori, pari al 13,6% di share. Non malissimo come risultato, ma ha fatto molto meglio il competitor diretto: Forum, lo storico programma TV che replica cause legali con attori professionisti, ha vantato 1.270.000 di telespettatori con il 19.1% di ascolti.

Barbara Palombelli, che di solito esce sconfitta nel duello con Antonella Clerici nel mezzogiorno di fuoco televisivo, stavolta ha ottenuto ascolti migliori. La Rai potrebbe rivedere la messa in onda di Camper, anche se è iniziato solo da pochi giorni.

La prima serata di ieri, venerdì 24 giugno, ha visto trionfare su Rai1 la replica di Top Dieci. La quale ha conquistato 2.403.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 New Amsterdam 4 ha raccolto davanti al video 1.238.000 spettatori pari al 9.6% di share.