WhatsApp, cambia tutto: ci sono tre novità davvero sbalorditive. La piattaforma è pronta a lanciare aggiornamenti importanti

Tutti gli utenti potranno fare maggiore attenzione alla propria privacy negando la visione della propria immagine profilo o della data di ultimo accesso ai profili non desiderate. Cambiamenti anche per le chiamate di gruppo.

Per mantenersi al passo con i tempi e con la concorrenza, WhatsApp è alla ricerca di continue novità interessanti. Come al solito le sperimentazioni vanno avanti sulla versione Beta, scaricabile sul Google Play Store per tutti i possessori di Android. Questa tornata di novità in rampa di lancio concernono sia la privacy degli utenti, sia le famose chiamate di gruppo. Dal punto di vista lavorativo poter interagire in call (o video-call) con i colleghi è diventato praticamente fondamentale. Proprio per questo si stanno introducendo delle piccole migliorie che possono rendere il servizio più fruibile. Nello specifico si tratta della funzione per silenziare utenti individuali durante le chiamate multiple. Qualcosa di utilissimo nei confronti di quei partecipanti che magari dimenticano aperto il microfono creando un fastidioso effetto audio.

WhatsApp, cambia tutto: novità per le chiamate di gruppo e sulla privacy degli utenti

Come detto l’altro aspetto importante che verrà ritoccato riguarda la privacy degli account.

Si potrà selezionare una lista di utenti che non avranno accesso alle nostre informazioni, quali la data dell’ultimo accesso e la foto utilizzata come sfondo del profilo. L’idea è stata presa da altre piattaforme concorrenti (come Telegram) che presentavano questa opzione già da tempo. Decisamente un passo avanti per tutti gli users che avranno la possibilità di limitare le eccessive attenzioni di gente indesiderata.

Fino a oggi, infatti, era possibile scegliere di mostrare l’ultimo accesso online, la foto profilo e l’aggiornamento di status a tutti i contatti, o in alternativa solo a quelli salvati in rubrica. Un bianco o nero che non era molto gradito agli utenti e che da ora sarà quindi rivisto.

Per applicare questa novità basterà accedere nel menù che si apre cliccando sui famosi tre puntini in alto a destra e seguire il percorso Account > Privacy. Una volta aperta la lista dei contatti si può indicare tutti quelli a cui vogliamo oscurare le nostre news.