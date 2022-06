Uomini e Donne, lutto per uno dei volti più amati: “Quanto manchi”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto rivelare il lutto che ha l’ha segnata profondamente: “Mi manca tanto quando mi guardavi con quegli occhi azzurri e mi dicevi che ero una furbetta“.

Subito dopo la scelta a Uomini e Donne, la coppia si è vista al centro delle polemiche. Questo perchè non hanno subito condiviso sui social network le loro prime foto insieme dichiarandosi amore a vicenda. Inoltre, sono comparse delle foto che mostravano lui in vacanza con Matteo Ranieri, sollevando i dubbi sulla veridicità della relazione.

Soraia Allam e Luca Salatino, in realtà, sembra che stiano coltivando con la giusta calma e riservatezza il loro amore. L’ex dama ha spiegato di essere attratta dal cuore puro di lui, ma di sentire comunque i limiti di una relazione a distanza. Il 24 giugno si sono mostrati di nuovo in vacanza a Fregene, dove si sono scambiati il primo bacio.

Uomini e Donne, lutto travolge Soraia: ne soffre ancora

Soraia si è sempre mostrata sui social network molto felice e spensierata. Ha voluto spiegare ai propri fan di soffrire da diverso tempo di ansia ed attacchi di panico. Avrebbe trovato solo recentemente un modo per riuscire ad affrontarli. Inoltre, c’è un lutto che l’ha travolta qualche tempo fa e che ancora la fa soffrire molto.

In maniera del tutto inaspettata, Soraia ha condiviso una Storia su Instagram, dove ha voluto rendere pubblico il suo dolore: “Quanto manchi, quante cose non dette. Ora ho capito tanto, tutto. Mi manca tanto quando mi guardavi con quegli occhi azzurri e mi dicevi che ero una furbetta, e mi tiravi il naso“.

La dedica speciale rivolta al nonno: “Quanto vorrei tornare indietro”

Soraia Allam, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha anche aggiunto queste parole riguardo il suo lutto: “Quando vorrei tornare indietro. Ma so che da lassù stai facendo tantissimo… Nonno“. Come lei, anche Luca Salatino ha affrontato in passato momenti molto duri a causa della malattia della madre.

Queste sono alcune delle domande dei fan a cui ha risposto Soraia Allam su Instagram:

Ecco i primi momenti insieme di Soraia Allam e Luca Salatino dopo la scelta a Uomini e Donne: