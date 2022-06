Protagonista di Doc – Nelle tue mani sta per sposarsi: l’indizio fa venire la pelle d’oca. I fan si sono scatenati sui social

Si parla di imminenti fiori d’arancio tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci. A svelare la notizia è stata la pagina Instagram thepipol_tv.

Potrebbero essere dietro l’angolo le nozze per una delle protagoniste più apprezzate della serie Rai Doc – Nelle tue mani. La storia che vede al centro della scena Luca Argentero, ha conquistato milioni di telespettatori nel corso della seconda stagione appena andata in onda. Come detto tra le attrici messesi in mostra c’è anche Matilde Gioli. La sua storia d’amore con Alessandro Marcucci procede a gonfie vele e, secondo quanto riportato sul profilo Instagram della pagina thepipol_tv, presto potrebbe esserci una svolta importante. La Gioli è stata recentemente invitata al matrimonio del suo ufficio stampa. Durante il tradizionale lancio del bouquet da parte della sposa, la fortunata a raccoglierlo è stata proprio lei. La reazione è stata piuttosto divertita e festosa, con tanto di siparietto con tutti i presenti. I social si sono subito infiammati alla vista e hanno ipotizzato la svolta imminente.

“Che siano fiori d’arancio per la bella Matilde? Chi lo sa, non ci resta che attendere le partecipazioni” scrive il sito al termine del post condiviso su Instagram.

La Gioli e Marcucci fanno coppia fissa ormai da tempo e sembrano davvero affiatatissimi. Come svelato in una recente intervista a Nuovo Tv, la protagonista di Doc – Nelle tue mani ha confessato: “È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà”. Poi sul tema della maternità Matilde era stata altrettanto chiara aggiungendo: “Non sono pronta, ma prontissima, mi piacerebbe tanto”. Chissà che entrambe le esperienze più belle nella vita di una donna non possano accadere a breve giro di posta. Nonostante i molti impegni dal punto di vista lavorativo, un piccolo spazio da concedersi per l’organizzazione del matrimonio non dovrebbe essere poi così difficile da trovare. I fan già sognano una festa da urlo e non smettono di incoraggiarla con messaggi d’affetto sui social.