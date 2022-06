Manuel Bortuzzo-Lulù Selassié, altro incredibile retroscena: è successo pochi giorni fa

La sorella di Lulù Selassié, Clarissa, ha rivelato un incredible retroscena che vede coinvolta la sorella con Manuel Bortuzzo nel giorno del compleanno. Ecco cosa sarebbe successo e perchè ha voluto rilasciare un’intervista.

Il 22 giugno Lulù Selassié ha organizzato la sua festa per il ventiquattresimo compleanno all’Hotel Gold Tower Lifestyle di Napoli. The Pipol Gossip ha subito rivelato una pesante indiscrezione riguardo all’evento: dei cinquanta invitati all’evento, non si sarebbe presentato quasi nessuno, neanche fra gli ex inquilini del GF Vip 6.

Secondo questa fonte, durante la festa di compleanno di Lulù i fotografi “vagavano nel vuoto, ed il sontuoso catering non è stato toccato. Ma non è finita qui: grandissimo imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle, concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room service“.

Clarissa smentisce l’indiscrezione: le sue parole

La notizia delle presunte numerose assenze al compleanno di Lulù Selassié ha subito sollevato un polverone. La sorella Clarissa è voluta intervenire su FanPage per spiegare come sono davvero andate le cose. Il compleanno della Fatina era inizialmente stato programmato per il giorno 9 giugno, ma poi era stato rimandato.

Questo perchè la stessa Clarissa era reduce dall’operazione per aumentare il seno, mentre Lulù non aveva ancora ricevuto un abito che aveva ordinato. L’ulteriore ritardo da parte di chi si occupava di allestimenti ha fatto sì che l’evento fosse rimandato. Clarissa ha anche smentito che avrebbero invitato 50 persone: in realtà, volevano un evento più intimo.

Lulù-Manuel: cosa ha rivelato Clarissa riguardo il compleanno

Un argomento spinoso della festa di compleanno è la mancanza degli ex inquilini del GF Vip 6. Come chiarito in un’altra intervista da Alex Belli, anche Clarissa Selassié ha voluto spiegare che erano tutti presi da impegni di lavoro: si è infatti presentata solo Federica Calemme. Anche fra i familiari, il Covid ha purtroppo fermato a Milano alcune persone.

Clarissa ha voluto anche soffermarsi sul fatto che, secondo lei, Lulù non ha proprio invitato Manuel Bortuzzo al suo compleanno. Ha spiegato che il nuotatore, non per scelta delle Selassiè, è completamente scomparso da quando si è lasciato con la sorella. Si è detta dispiaciuta perchè per lei era come un fratello maggiore.

Ecco l’indiscrezione rivelata da The Pipol Gossip. Guardando la seconda slide, si può vedere il video che dimostrerebbe come al compleanno di Lulù Selassié ci sarebbero stati pochi invitati: