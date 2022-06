LDA, lacrime in diretta e scatta il gossip: arriva la spiegazione. Il figlio di Gigi D’Alessio è sempre più lanciato, un’estate da big

In fondo i Maneskin sono stati l’ennesima dimostrazione concreta che non serve vincere un talent show per avere successo. Loro a X Factor erano arrivati secondi, mentre LDA non è nemmeno arrivato alla fine di Amici 22. Ma in realtà al momento è decisamente il concorrente di quest’anno più in vista e più venduto.

Una popolarità che aumenta settimana dopo settimana e lo abbiamo visto anche venerdì scorso quando è stato ospite sul palco di Piazza Plebiscito a Napoli per duettare con suo padre. Era certamente il concerto di Gigi D’Alessio, ma la presenza del figlio ventunenne che ha scelto il suo stesso mestiere l’ha impreziosito.

In questi giorni Luca D’Alessio/LDA è rimasto nella sua città per un concerto al Napoli Pizza Village ed è anche diventato protagonista suo malgrado di un video che in poche ore è diventato virale. Perché in mezzo al folto pubblico che ha seguito la sua esibizione c’era anche una spettatrice speciale, la sua ex fidanzata Emanuela. Niente di strano, se non fosse che una ragazza vicina a lei l’ha ripresa mentre seguiva l’esibizione in lacrime e poi ha postato tutto su Tik Tok. Quello che colpisce è soprattutto un commento: “Sei l’ex fidanzata di LDA che non ha superato la fine della relazione”.

LDA, lacrime in diretta: il successo dopo Amici, c’è chi è rimasto molto colpito

Il video in questione è arrivato anche sotto gli occhi della diretta interessata che non si è potuta tirare indietro visto che era stata in messo a sua insaputa. E così è arrivata anche la spiegazione: “Ma non piangevo per lui. Piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui”.

Parole che fanno pensare ad una rottura soft, perché i due ragazzi sono rimasti in buoni rapporti. Se non fosse che Emanuela successivamente ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok in cui scrive: ”Quando stasera mentre lavorerai dovrai subirti i cori delle canzoni del tuo ex. Ok questo è un po’ too much”. parole che sono sembrate una frecciatina. con due scuole di pensiero. Chi l’ha presa come una critica e chi invece come la nostalgia per quello che non c’è più.

In ogni caso poco cambia per LDA che continua a mettere insieme successi dopo successi. E ora sono molti quelli che sognano di vederlo sul palco del Festival di Sanremo 2023, magari in coppia con Gigi.