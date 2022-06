Il Paradiso delle Signore 7, cast eccezionale nella settima stagione: ci sarà anche lui!

Settembre sarà il mese de Il Paradiso delle Signore 7. La Rai ha anche confermato il cast e tra gli attori ci sarà anche lui: di chi si tratta.

E’ quasi tutto pronto per Il Paradiso delle Signore 7. Infatti la Rai in queste ore ha anche deciso di confermare il cast che ha partecipato alle riprese negli ultimi mesi. Spunta un nome inaspettata: scopriamo di chi stiamo parlando.

Da metà settembre tornerà in onda Il Paradiso delle Signore 7. Anche quest anno la soap opera italiana è stata leader di ascolti nel palinsesto di Rai Uno, con il servizio pubblico che ha deciso di confermarla. Non mancano inoltre i retroscena sul cast che ha partecipato alle riprese delle nuove puntate. Infatti queste proseguono a ritmo spedito e proprio dal set di questa settima serie, arrivano quelle che saranno le prime novità legate al cast.

Nelle ultime ore è spuntata fuori una new entry del tutto inaspettata. Infatti stiamo parlando dell’attore Massimiliano Davoli che, sui social, ha spoilerato il suo ingresso nel cast della soap opera pomeridiana di Rai 1. Ma non ci sarà solamente Davoli, infatti la Rai è riuscita a confermare anche tutti i protagonisti storici della fiction. Tra questi spicca il nome di Roberto Farnesi, che tornerà a vestire i panni di Umberto Guarnieri: dopo aver scelto di vivere la sua relazione con la bella Flora Ravasi, il commendatore si ritroverà a dover fare i conti con la vendetta da parte della contessa Adelaide. La contessa quindi vorrà la rivincita dopo il cocente tradimento.

Il Paradiso delle Signore 7, la new entry è Massimiliano Davoli: tutte le anticipazioni

Nel corso delle nuove puntate non ci sarà solamente la vendetta di Flora Ravasi nei confronti di Umberto Guarnieri. Infatti avremo anche le nuove vicende di Vittorio Conti. Il protagonista della soap opera si ritroverà a dover portare avanti il negozio insieme alla contessa, diventata a tutti gli effetti la co-proprietaria del grande magazzino dopo aver ereditato le quote da Dante Romagnoli.

Spazio poi alla new entry Massimiliano Davoli, con la Rai che però non ha spoilerato ancora il ruolo dell’attore all’interno della fiction. Ma Davoli non sarà l’unico nuovo ingresso. Infatti i telespettatori vedranno un nuovo volto femminile. Stiamo parlando della giovane Clara Danese. Anche in questo caso, è stata proprio l’attrice ad ufficializzare sui social il suo arrivo nel cast della soap opera pomeridiana di Rai 1. Inoltre ancora, come per Davoli, anche per la Danese ancora non si sa niente sul suo personaggio.