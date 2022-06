Gemma Galgani e Giorgio Manetti, clamoroso dietrofront: salta tutto in extremis

Due protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Giorgio Manetti che fanno un clamoroso dietrofront: le ultime

La dama ed il cavaliere del dating show di Maria De Filippi sono noti ai gossip per la loro relazione iniziata in TV e finita male. L’amore tra i due si è affievolito in men che non si dica e adesso arriva un altro colpo basso.

Gemma Galgani è da anni protagonista indiscussa di Uomini e Donne ed alla sua corte sono arrivati così tanti cavalieri che non si contano, ma nessuno di loro è riuscito a portare definitivamente fuori la dama dal dating show. Chi ci ha provato, e sembrava poter essere l’uomo giusto, è stato Giorgio Manetti che per un bel periodo è stato accanto alla dama, senza però riuscire a sradicarla dal programma.

Nelle ultime settimane, però, è impazzata un’indiscrezione che li avrebbe visti insieme, fuori dal programma, portando Gemma Galgani sempre su Canale 5, ma in vesti diverse, abbandonando -almeno momentaneamente- il dating show di Maria De Filippi.

“Salta tutto al GF Vip”, Gemma Galgani resterà con Maria De Filippi

Come può andar via la dama torinese dal dating show di Maria De Filippi? Non sarebbe più un vero Uomini e Donne. Nelle ultime settimane sembrava essere arrivato il momento dell’addio tra Gemma Galgani e la produzione di Canale 5, ma il corteggiamento di Alfonso Signorini di cui si è tanto parlato, evidentemente, non sembra essere stato convincente perché non ci sarà nessuna partecipazione al GF Vip a partire da settembre. A smentire la notizia ci pensa The Pipol TV che dà per “fake news” la partecipazione di Gemma al GF Vip. Ancor più Giorgio Manetti che ormai non è più in TV, pare non prenderà parte a nessun reality, almeno per questa stagione televisiva.

Altre partecipazioni smentite per il GF Vip sono quelle di Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Hearher Parisi che non sembrano essere in lizza come opinionisti della prossima edizione del reality show.