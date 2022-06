Edoardo Tavassi, sconvolgente verità sulla famiglia: nessuno lo avrebbe immaginato

Ci sarebbe un retroscena che nessuno avrebbe immaginato riguardo la famiglia di Edoardo Tavassi. Ecco cosa si è venuto a sapere in una recente intervista da parte di un parente dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Durante L’Isola dei Famosi è stato trasmesso un video molto speciale per Edoardo Tavassi. Suo padre Luciano ha cresciuto la sorella Guendalina, ma dopo la separazione lui è andato a vivere con la madre. Si è creata dunque della distanza fra i due, ed il padre ha voluto chiedergli scusa per le sue mancanze del passato.

Luciano Tavassi ha anche voluto sottolineare quando il suo carattere sia simile a quello di Edoardo. Si è auto-definito un giullare, una persona che scherza sempre, anche più di quanto lo ha fatto Edoardo a L’Isola dei Famosi. Il destinatario del video ha apprezzato molto il gesto, dando anche un importante segnale di apertura nei suoi confronti.

Edoardo Tavassi, in famiglia c’è un fratello in più

Edoardo Tavassi si è riconosciuto nella definizione di giullare del papà. Lo ha anche ringraziato, perchè anche lui vede come un dono la capacità di riuscire sempre a scherzare e portare allegria. Ha poi aggiunto: “Sono contento che sei un papà esemplare con i miei fratellini. Si riparte da zero con me, sempre“.

Già nel 2011, quando Guendalina partecipò al Grande Fratello, venne fuori un retroscena che nessuno avrebbe mai immaginato sulla famiglia Tavassi. Ci sarebbe infatti un altro figlio “segreto” di papà Luciano, che si chiama Niccolò Pietroluongo ed ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale Visto per chiarire qual è la sua situazione.

Parla il “figlio segreto”: il suo rapporto con Edoardo e Guendalina

Niccolò Pietroluongo ha spiegato di aver sempre saputo di avere altri fratelli, ma di non averli mai incontrati. Poi, nel 2019, c’è stato finalmente il primo approccio. A prendere l’iniziativa sarebbe stata la mamma di Guendalina, Emanuela Fuin, che lo ha cercato attraverso i social network e poi lo ha messo in contatto con Edoardo e Guendalina.

Niccolò Pietroloungo ha raccontato di aver seguito assiduamente il Grande Fratello, proprio per la sua curiosità di conoscere la sorella. Scoprì che erano molto simili come persone, ed in seguito hanno anche intensificato i loro scambi. Ha aggiunto di non essere interessato a conoscere Luciano: ha già un padre ed una famiglia che si stanno prendendo cura di lui.

Ecco il video di Luciano ad Edoardo in cui si parla della famiglia Tavassi:

“Nella vita non ci siamo potuti confrontare per tanto tempo ma ti voglio un gran bene” Il videomessaggio di papà Luciano per Edoardo 💕 #Isola pic.twitter.com/DIOa8I70t3 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2022

