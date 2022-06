Damiano dei Maneskin, incidente durante il concerto: c’entra Giorgia Soleri – FOTO

Durante il concerto dei Maneskin a Lignano Sabbiadoro, ci sarebbe stato uno spiacevole incidente per Damiano. Ecco cosa è successo e lo sfogo della fan che ha mandato la vicenda in tendenza su Twitter.

Dopo aver vinto nel 2021 il Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni, i Maneskin hanno fatto ritorno sul palco dell’Ariston il successivo anno come super-ospiti. Al pubblico non è sfuggito un momento molto emozionante: dopo aver cantato Coraline, Damiano non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime.

Il brano Coraline è dedicato alla fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri. Come ha rivelato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, in quel momento la situazione all’interno della coppia sarebbe stata molto delicata. Sembrerebbe infatti che il cantante abbia tradito la fidanzata, che avrebbe quindi messo in dubbio la possibilità di continuare la relazione.

Damiano dei Maneskin e l’incidente con la fan al concerto

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri sono tornati più uniti e felici di prima dopo il periodo sanremese. Durante la tournée negli Stati Uniti, si sono anche concessi una breve vacanza insieme ed il cantante non ha mancato di essere presente nel giorno più importante per la fidanzata, ovvero il suo discorso alla Camera per la proposta di legge sulla vulvodinia.

Non stupisce dunque la reazione che, secondo una fan, Damiano avrebbe avuto durante un concerto, dove si sarebbe verificato un vero e proprio incidente. Sarebbe stata proprio l’ammiratrice a raccontare quanto successo: per il momento nè Damiano, nè i Maneskin hanno preso ufficialmente posizione riguardo quanto accaduto.

Il cartellone della fan che mette a disagio: cosa è successo

Il 23 giugno i Maneskin si sono esibiti in concerto allo Stadio Comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro: ad attenderli numerosissimi fan, fra cui anche una ragazza che avrebbe creato un incidente con Damiano. Sul cartellone che si era portata da casa si poteva leggere: “Sono stata Coraline per 7 anni, ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice“.

La fan voleva ringraziare i loro beniamini: Damiano dei Maneskin, però, quando ha visto il cartello avrebbe reagito male. Forse perchè non gli piace che qualcuno si accosti a Coraline, il brano scritto per la sua Giorgia Soleri? L’ammiratrice si è dunque sfogata su Twitter, spiegando di essere riconoscente perchè è uscita dall’ospedale grazie anche ai Maneskin.

Questo è il messaggio scritto su Twitter dalla fan di Damiano dei Maneskin riguardo l’incidente avvenuto durante il concerto a Lignano Sabbiadoro:

Queste, invece, sono le foto ed i video che i Maneskin hanno voluto condividere riguardo il concerto del 23 giugno a Lignano Sabbiadoro: