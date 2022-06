Chiara Ferragni e Fedez incontrano Silvio Berlusconi: i dettagli – VIDEO

Cosa ci fanno Chiara Ferragni, Fedez e Silvio Berlusconi insieme? No, non è l’inizio di una barzelletta, ma quanto è successo la scorsa sera

Diverso tipo di imprenditori, ma pur sempre persone di successo che hanno un grande seguito, per motivi indubbiamente differenti. La coppia più amata d’Italia e l’ex premier leader di Forza Italia si sono incontrati.

Cosa può uscire da un incontro tra Fedez, Chiara Ferragni e Silvio Berlusconi affiancato da Adriano Galliani? Quattro personalità difficili da immaginare insieme, ma che hanno avuto modo di incontrarsi in un ristorante. Non è la prima volta che i tre hanno un incontro, precedentemente, nel 2020, e quindi in piena pandemia, gli imprenditori hanno avuto modo di sentirsi telefonicamente con una videochiamata fatta proprio dall’ex premier.

Allora, infatti, Silvio Berlusconi si premurò di complimentarsi con la coppia di Milano per tutto ciò che stavano facendo in un periodo così complesso come quello della pandemia che, in particolar modo, ha colpito il capoluogo lombardo. È in occasione dell’Ambrogino d’Oro vinto dalla coppia che Berlusconi ammise che i due sono stati motivo d’orgoglio per la loro generosità durante un periodo così complesso.

Chiara Ferragni e Fedez con Silvio Berlusconi: la battuta sulla popolarità

Dal video postato sui social da 361Magazine è facile sentire Silvio Berlusconi scherzare con la coppia di Milano e la loro popolarità: “Più famoso di voi ci sono solo io”. Un simpatico siparietto mentre l’ex premier era a cena con degli amici -soprattutto persone facenti parte del gruppo del Monza- ed in compagnia di Marta Fascina. Sul web, poi, sono trapelati altri video dell’incontro tra i tre, nonostante né Chiara Ferragni, né Fedez che sono abituati a condividere qualsiasi cosa, non hanno mai parlato dell’incontro.

In altri video disponibili nella sezione ‘tag’ del profilo Instagram della coppia, c’è Silvio Berlusconi che non perde occasione per congratularsi: “È incredibile quello che avete fatto, grandi grandi grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa quasi incredibile come siate riusciti a intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui lo avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così”.