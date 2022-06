Charlene di Monaco ci ricasca: l’ultimo gesto con Alberto fa il giro del mondo

Charlene di Monaco torna a far parlare della sua relazione con il Principe Alberto. Infatti l’ultimo gesto è stato ripreso dal mondo intero.

Si torna a parlare della controversa relazione tra Alberto e Charlene di Monaco. La coppia di principi monegaschi, infatti, si è resa protagonista di un gesto pubblico. Andiamo a vedere cos’è successo davanti alle telecamere del mondo intero.

Sono settimane ricche di impegni queste per Alberto e Charlene di Monaco. I due si sono ufficialmente riavvicinati, dopo che la principessa è stata lontana dalla madrepatria per circa un anno a causa di una malattia. Adesso però sembrano iniziati nuovamente i royal tour. Il primo c’è stato pochi giorni fa ad Oslo, dove si è recata con il marito Alberto e i figli Gabriella e Jacques per assistere all’inaugurazione della nuova mostra “Sailing the Sea of Science”.

Inoltre i due hanno colto l’occasione per scacciare ufficialmente le voci di crisi. Infatti davanti alle telecamere la coppia monegasca si è lasciata andare ad un bacio. La principessa finalmente è apparsa in gran forma, come dimostrano le foto del viaggio con il marito ed i due figli. La Wittstock ancora una volta è riuscita a mostrare uno stile elegante e sobrio che ha catturato l’attenzione dei fotografi. Successivamente Charlene ha baciato appassionatamente Alberto, mettendo a tacere tutte le voci di crisi.

Charlene di Monaco torna in gran forma: rientrano le voci di crisi

Solamente poche settimane fa si era parlato di una nuova sparizione di Charlene di Monaco. Non è di certo la prima volta che la principessa sparisce nuovamente dalle scene. Nel corso dello scorso anno Charlene sparì, allontanandosi dal Principato per il suo stato di salute precario a causa di un’infezione che l’aveva colpita alla gola, naso e orecchie, mettendola in pericolo di vita. Dopo questo periodo terribile, però, la principessa era riuscita a tornare a corte e si è fatta vedere in pubblico anche in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo.

Alberto quindi sembrava nuovamente costretto ad andare agli eventi mondani solamente in compagnia dei figli. L’evento di Oslo però ha visto il grande ritorno di Charlene a questi eventi. Inoltre nei giorni scorsi Actu France aveva parlato di un crollo emotivo causato da Nicole Coste, l’ex amante di Alberto da cui ha avuto un figlio, il quasi 18enne Alexandre. Infatti mentre lei era assente, la Coste avrebbe fatto di tutto per far accettare il proprio figlio a corte. A difendere Charlene in prima persona però ci pensò proprio Alberto che non ammette questi pettegolezzi. Adesso i due sembrano tornati più affiatati che mai e pronti a presenziare agli eventi mondani insieme.