“Che c’è di male?”, Andrea Delogu si confessa: i fan sbarrano gli occhi

Andrea Delogu rompe ogni scema ed esce allo scoperto con tutti i suoi fan che non ne sapevano nulla: adesso è ufficiale

Una personalità molto forte che in poco tempo è riuscita ad emergere nel mondo dello spettacolo, la conduttrice televisiva e radiofonica ha portato sempre grandi contenuti in TV e ha raccolto con sé un bel numero di seguaci.

Un bel primo piano in copertina su Vanity Fair ed una magistrale intervista realizzata da Valentina Colosimo, Andrea Delogu ha rotto ogni silenzio ed ha invitato tutti ad uscire dagli schemi imposti dalla società. Soltanto poco tempo fa, infatti, la conduttrice ha raccontato di aver divorziato da Francesco Montanari, quello che è stato suo marito per quattro anni, dopo 3 anni di fidanzamento.

Adesso, Andrea Delogu ammette di aver trovato qualcun altro, non parla di amore, di cose in grande o qualsiasi cosa venga richiesto dalla società, ma di un ragazzo molto più giovane di lei: “Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna”.

C’è stata, poi, la paura di un nuovo Mark Caltagirone: “Un giorno vado a Napoli per lavoro e gli chiedo se ci prendiamo un caffè, visto che lui è di un paese lì vicino. Mi dice che non può venire, e io penso: ah ecco, avevo ragione io, ti ho beccato, st***zo. E non ho più risposto ai suoi messaggi. Ero fuori di me. Finché lui mi scrive che viene a Roma perché deve assolutamente conoscermi e mi dà appuntamento vicino al Colosseo. Io arrivo con un misto di curiosità e rabbia, parcheggio il motorino e da lontano vedo il ragazzo di Instagram. Mi avvicino e dico: ma cos’è sta storia?”.

Andrea Delogu e Luigi Bruno: la differenza d’età è un problema?

Lungo l’intervista a Vanity Fair realizzata da Valentina Colosimo, Andrea Delogu ha parlato della loro evidente differenza d’età: “Luigi ha 23 anni, ha l’entusiasmo del crescere e di costruirsi il futuro giorno per giorno. Mi ha ricordato com’ero io quando muovevo i primi passi in televisione, la bellezza degli inizi. Tanti si permettono di criticare la differenza d’età. Ovviamente succede sempre se è la donna a essere più grande del suo compagno. È sessismo”.