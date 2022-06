Valeria Marini commossa: l’omaggio speciale a Raffaella Carrà. A pochi giorni dall’anniversario della morte, arriva un messaggio speciale

Poco alla volta ci stiamo avvicinando. Il 5 luglio sarà passato un anno dalla dolorosa e per molti anche inattesa scomparsa di Raffaella Carrà. Difficile trovarne un’altra come lei, come donna di spettacolo ma anche semplicemente come donna e lo riconoscono tutti quelli che l’hanno conosciuta.

Come Valeria Marini che era ospite a Estate in diretta e ha fatto una lunga chiacchierata con Roberta Capua per presentare il suo nuovo singolo. Si chiama ‘Baci stellari – Besame‘, prendendo in prestito una frase che la showgirl ripete spesso ai suoi fan ma anche a quelli che vede in televisione.

La verità però è che si è ispirata ad un modello preciso. “Ho voluto fare un omaggio alla grande Raffaella Carrà. Il balletto della canzone un po’ si ispira al Tuca Tuca che poi è stato creato proprio da Enzo Paolo Turchi. Lei era una donna meravigliosa e quando l’ho incontrata la prima volta mi batteva il cuore. Una donna generosa, una stella che non tramonta, unica. E sarà per sempre nei nostri cuori“.

Valeria Marini commossa: arriva la conferma che la sua vita sta cambiando

Valeria non ha citato a caso Enzo Paolo Turchi, perché lui e Carmen Russo sono amici da una vita. Al di là dei rispettivi impegni professionali, si frequentano spesso e reciprocamente si rivolgono parole d’affetto sincere. Ecco perché la Marini era stata scelta per essere la madrina di battesimo di Maria, la figlia della coppia. “Siamo amici da sempre, sono una coppia fantastica. Ho condiviso esperienze veramente bellissime. Per me sono famiglia”.

Famiglia in fondo significa anche amore e negli ultimi tempi i siti di gossip hanno continuato ad insistere su un possibile nuovo amore nella vita della showgirl. Lei non fa nomi ma conferma che “l’amore ci deve essere sempre, è energia vitale. Sì, sono realizzata, sono presa dall’amore”. Ora però è anche impegnata nella promozione del nuovo disco, il modo migliore per celebrare la sua arte ma anche per ricordare Raffaella Carrà e la sua eredità che non passerà mai.