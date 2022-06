Ultima ora: ribaltone in Rai! Federica Sciarelli al vertice

Grossa novità per i canali ed il palinsesto Rai, soprattutto per quanto riguarda la conduttrice di Chi l’ha visto, la giornalista Federica Sciarelli

Sono ben 18 anni che la giornalista Federica Sciarelli è sulla cresta dell’onda. Un punto fisso ormai per le emittenti Rai, in particolare per il terzo canale, grazie alla conduzione storica del programma Chi l’ha visto.

Dopo essersi fatta le ossa al TG3, la Sciarelli è divenuta un volto noto della televisione pubblica. Tanti gli elogi per la conduttrice di Chi l’ha visto, che dopo tanti anni resta una trasmissione seguitissima per l’attualità dei temi per i drammi raccontati con dovizia di particolari.

Le ultime notizie in arrivo dai dati auditel parlano di un vero e proprio ribaltone in favore di Federica Sciarelli. L’ultima puntata di Chi l’ha visto, in onda ieri sera su Rai 3, ha sbaragliato la concorrenza in maniera a dir poco clamorosa.

Gli ascolti TV di mercoledì 22 giugno 2022: Chi l’ha visto batte i film e le serie competitor

Sorpresa dunque negli ascolti pubblicati stamattina e relativi ai programmi televisivi andati in onda ieri, mercoledì 22 giugno. Chi l’ha visto è stato padrone della prima serata: il contenitore di Rai Tre della Sciarelli è stato seguito da 1.862.000 spettatori con il 13.6% di share.

Il ritorno in auge del caso della scomparsa di Angela Celentano evidentemente ha attratto la maggior parte dei telespettatori italiani, sempre molto appassionati a storie del genere ancora insolute.

La Sciarelli ha scavalcato anche il primo canale: Rai Uno ha trasmesso la commedia Al posto tuo con Luca Argentero e Ambra Angiolini. Ma ha raccolto uno share del 12,7%, dunque lievemente minore rispetto a Chi l’ha visto.

Resta un piccolo flop invece la fiction Mediaset L’Ora – Inchiostro contro Piombo, che ha registrato un seguito di 1.318.000 spettatori con uno share del 9.1%. Nonostante i temi caldi, ovvero la lotta alla mafia e le reali inchieste giornalistiche negli anni ’60, il pubblico non sembra gradire questo nuovo prodotto di Canale 5.

Il nuovo game show ironico di TV8, ovvero Chi vuole sposare mia mamma?, non ha prodotto grandi risultati. Il debutto di Caterina Balivo in questo contesto è stato visto solo da 409.000 spettatori, dunque il 2,7% di share.