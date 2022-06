Tale e Quale Show, i primi nomi: la Rai pesca dal GF Vip

Un’indiscrezione data per certa e non sarebbe neppure la prima volta: a Tale e Quale Show due volti del GF Vip

Alla Rai piace pescare nella casa del Grande Fratello VIP, basti pensare a Pierpaolo Pretelli che è diventato una star dello show di Carlo Conti. L’indiscrezione, qualora dovesse trovare conferme, farebbe sognare tutti i fan del programma.

A settembre si partirà con una nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti che vedrà i concorrenti impegnati per 10 appuntamenti, ogni venerdì, su Rai Uno, fino a novembre. Lo show è da sempre una grande certezza per la Rai che non smette di puntare sul conduttore toscano, perfettamente ambientato in questo tipo di programma all’insegna della buona musica ed interpretazione.

Nel frattempo che si fantastica su chi siederà sul banco dei giudici, è giusto anche fare le prime ipotesi sui concorrenti che giocheranno per un posto da vincitore di Tale e Quale Show. Fin qui sono tanti i nomi emersi che potremmo vedere in TV, ma questa coppia ha davvero del gran potenziale.

Tale e Quale Show, mamma e figlia in TV? L’indiscrezione della pesca dal GF Vip

Per quest’anno, sembrerebbe che la produzione di Tale e Quale Show abbia pescato dalla famosa stanza blu del GF Vip 6. In particolare, secondo l’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Oggi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria potrebbero prendere parte allo show di Carlo Conti. Mamma e figlia potrebbero prendere parte individualmente allo show, sembrerebbe che adesso “sono in attesa di conoscere l’esito della loro audizione. Ce la faranno a conquistare la prima serata della rete ammiraglia? Pare che abbiano ottime possibilità”.

Non sarebbero gli unici nomi in lizza dal GF Vip perché dalla produzione di Rai Uno starebbero sondando anche la possibilità di vedere in TV Alex Belli, Davide Silvestri, le sorelle Selassié, Katia Ricciarelli e Pamela Prati. In giuria sembrerebbe esserci la conferma di Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello che, come di consueto, saranno affiancati di puntata in puntata da un quarto giudice a sorpresa.