“Devo prendere provvedimenti”, Dayane Mello sconvolge tutti: la decisione in diretta – VIDEO

Dayane Mello annuncia in diretta che ha deciso di prendere dei provvedimenti seri: le sue parole sono da sconcerto per i fan

L’ex gieffina ha un seguito davvero pazzesco, tante persone che le vogliono bene e la supportano e lei ne è perfettamente consapevole. Le sue parole, infatti, hanno sconvolto le tante persone che la seguono.

Su Instagram Dayane Mello è sempre molto attiva ed aggiorna i suoi follower su qualisiasi cosa, motivo per cui tutti coloro che la seguono sono molto affezionati all’ex gieffina. Grazie alla sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, ma anche all’Isola dei Famosi e Pechino Express, la modella brasiliana è riuscita a raccogliere un grosso numero di seguito che la supporta quotidianamente.

Dayane Mello è ben consapevole del fatto che ha imparato a farsi apprezzare e lo sfrutta appieno, ringraziando sempre tutti coloro che le danno manforte, ma c’è anche chi le rema contro, sbattendo contro un muro perché la modella brasiliana che è molto determinata e non lascia mai nulla al caso, ha già preso dei grandi provvedimenti.

Dayane Mello ringrazia i fan ed afferma di aver preso provvedimenti drastici

“Devo prendere provvedimenti contro tutti coloro che invadono la mia sfera personale”, così Dayane Mello riassume ai suoi follower quello che ha fatto nel corso della mattinata. La modella brasiliana, infatti, si è ripresa all’esterno di una caserma dei Carabinieri dove ha probabilmente sporto denuncia. Dalle parole dell’ex gieffina è evidente il forte rammarico per dover scendere a questo tipo di interventi per poter tutelare sé stessa e chi le sta attorno.

“Voglio ringraziare tutti i miei fan che vi siete fatti di scudo silenziando tante situazioni della mia vita, siete fantastici”, ha commentato Dayane che come didascalia ha aggiunto “Grazie, siete sempre perfetti e protettivi nei miei confronti, vi amo tanto e sarò sempre qui per voi“. La modella brasiliana ha poi concluso: “Purtroppo oggi sono qua. Devo denunciare delle persone che continuano a fare lettere, cattiveria su di me, e su tanti argomenti. Quindi sto prendendo provvedimenti”. Non è chiaro il riferimento della Mello, ma è pur vero che soggetti come lei esposti pubblicamente sono spesso presi di mira sui social.