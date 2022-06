Netflix, accordo con una compagnia telefonica: offerta super per gli italiani

L’emittente televisiva Netflix ha preso accordi con la nota compagnia telefonica in Italia per un’offerta davvero imperdibile ed estiva

Nonostante la crisi degli scorsi mesi, per quanto riguarda le cancellazioni ed i mancati rinnovi degli abbonamenti, Netflix resta ancora leader per quanto riguarda la televisione in streaming.

Moltissimi i contenuti che Netflix propone ai suoi utenti abbonati. Serie televisive e film originali, produzioni stellari ed anche vecchi classici. Anche se spesso gli spettatori preferiscono stoppare gli abbonamenti e disdire in attesa di tempi migliori.

Per questo motivo Netflix ha siglato un accordo con una nota e molto utilizzata compagnia telefonica italiana. Una partnership che si svilupperà attraverso una nuova promozione, che comprende la navigazione in internet, la telefonia e anche la visione dei contenuti Netflix.

Le proposte WindTre per l’estate: c’è anche l’abbonamento a Netflix incluso

Il provider di cui stiamo parlando è WindTre, ovvero la fusione tra le due compagnie che hanno deciso di unirsi per dare vita ad un’azienda ancora più forte e affidabile nel mondo delle telecomunicazioni.

In questi giorni stanno arrivando nuove offerte nella gamma di proposte di fibra ottica per WindTre, ovvero gli abbonamenti di telefonia mobile e fissa unite anche all’utilizzo della connessione internet tramite fibra ed i giga illimitati.

A partire da oggi 22 giugno 2022, partirà un’importante novità con il lancio dell’offerta Super Fibra & Netflix che sarà attivabile sia dai nuovi clienti che dai già clienti, con cambio del piano d’abbonamento attivo.

Il costo complessivo dell’abbonamento sarà di 33,99 euro al mese e comprende l’abbonamento Super Fibra, con Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e linea telefonica fissa con chiamate a consumo (le chiamate illimitate costano 3 euro in più al mese).

Nel prezzo è incluso anche il costo della sottoscrizione a Netflix con piano Standard, vale a dire quello che consente l’accesso alla piattaforma streaming da 2 dispositivi in contemporanea con la fruizione dei contenuti in Full HD. Nella proposta WindTre anche l’attivazione di 6 mesi gratuiti di Amazon Prime Video.

In pratica l’inserimento dell’abbonamento a Netflix nella proposta Super Fibra costerà circa 11 euro al mese agli utenti interessati. Il che comporta un risparmio di quasi 2 euro al mese rispetto al semplice abbonamento standard all’emittente statunitense.