Katia Ricciarelli, incredibile gesto nei confronti delle sorelle Selassié: è accaduto davvero!

Si torna a parlare della diatriba tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassiè. Stavolta la cantante ha fatto un gesto inaspettato: cos’è successo.

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha tenuto banco la grande faida tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassiè. A sorpresa proprio la tenore ha deciso di tendere una mano alle principesse libiche: il gesto inaspettato.

Dopo mesi al Grande Fratello Vip a scontrarsi con le sorelle Selassiè, Katia Ricciarelli sembrerebbe pronta a dimenticarsi del passato ed a posare l’ascia da guerra. Di recente l’ex moglie di Pippo Baudo ha inaugurato su Instagram il suo nuovo account. Un modo per restare quotidianamente connessa con il suo pubblico dopo la fortunata esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Ovviamente i più curiosi hanno sbirciato la lista dei seguiti della tenore, che ha deciso di mettere il follow a Lulù e Jessica Selassié. Proprio con le due principesse etiopi non correva buon sangue all’interno della casa. Katia è diventata una follower delle due ragazze, travolte da una grossa popolarità in seguito all’avventura al reality show di Alfonso Signorini. In molti quindi adesso si chiedono se ci sarà una pace tra le due parti.

Katia Ricciarelli fa pace con le sorelle Selassiè? Sui social spunta l’indizio

Katia Ricciarelli ha quindi deciso di seguire sui social sia Lulù che Jessica Selassiè. Ad oggi però manca il ‘follow’ alla più piccola delle principesse etiopi, Clarissa. Va segnalato, tra l’altro, che Jessica e Lucrezia ancora non seguono la 76enne: si attiveranno appena scopriranno questo piccolo grande gesto da parte dell’artista. In attesa di scoprire se anche le principesse riporranno l’ascia da guerra, Katia si è concessa una cena in con Nathaly Caldonazzo.

Infatti anche quest’ultima è stata una grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le due si sono spesso scontrate nel bunker di Cinecittà per poi cercare di chiarirsi e confrontarsi durante gli ultimi giorni di permanenza. Questo riavvicinamento poi sarebbe avvenuto proprio a telecamere spente, con le due che appaiono addirittura molto affiatate e sintonia. Sono in tantissimi quindi i curiosi che si chiedono se non sia l’inizio di una nuova grande amicizia nel mondo dello spettacolo.