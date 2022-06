“Finisce qui”, straziante addio ad Avanti un Altro: la delusione dei telespettatori

Ad Avanti un Altro devono far fronte all’ennesimo addio della stagione: questa volta i telespettatori sono veramente molto delusi

Lo show di Paolo Bonolis raccoglie sempre tanti consensi grazie ad una macchina collaudata e perfettamente funzionante di pezzi studiati e messi insieme. Quando uno di questi pezzi viene a mancare, Mediaset potrebbe incappare in qualche scivolone.

Avanti Un Altro è uno dei programmi di punta di Mediaset su cui la rete del Biscione, da anni, scommette tanto. L’efficacia del quiz show è data da una serie di pezzi che si incastrano perfettamente tra loro e creano quel mix amatissimo di divertimento e cultura che cattura il pubblico da casa. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in coppia, sono una vera e propria garanzia e dalla rete del Biscione non potrebbero mai fare a meno dei due.

Tuttavia, i conduttori del quiz show sono soltanto la facciata di un’immensa organizzazione che prevede tecnici, ospiti e tutta una serie di personalità che si aggirano attorno alla realizzazione perfetta del programma. Cosa succede quando uno di questi pezzi viene a mancare? Lo straziante addio ha gettato i telespettatori nello sconforto.

Avanti un Altro, Sara Croce dice addio al quiz show: le parole strappalacrime

Sara Croce ha avuto modo di farsi spazio nel mondo dello spettacolo portando in prima serata, su Canale 5, la sua bellezza che si è perfettamente adattata al ruolo di Bonas di Avanti Un Altro. Tuttavia, la showgirl andrà via e lascerà il posto ad un’altra ragazza che prenderà il suo ruolo. Non è una decisione presa a cuor leggero, tutt’altro, e lo si evince dal lungo post su Instagram in cui annuncia l’addio: “Ci siamo, prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare..la mia bellissima esperienza con Avanti un altro finisce qui, nella più completa serenità. Vorrei lasciare spazio a nuove esperienze e dirvi solo grazie”.

Tra i primi ringraziamenti, come giusto che sia, ci sono quelli a Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli e poi tutta la macchina organizzativa della trasmissione, soprattutto coloro dietro le quinte. Per finire, Sara Croce scrive: “A tutti voi, vi verrò a trovare presto, siete e sarete sempre nel mio cuore.Vi voglio bene, la vostra ormai non più tanto piccola Sara”.