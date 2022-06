Can Yaman conquista Il Paradiso delle Signore: pizzicato con un’attrice della fortunata serie TV. Il modello e attore ha dimenticato Diletta Leotta

La fortunata nuova conquista del bel turco sarebbe Francesca Del Fa, che nella fiction Rai interpreta il personaggio di Venere Irene Cipriani. I due sarebbero stati pizzicati in Sardegna.

Bello, dotato di un fisico statuario e molto bravo davanti alla telecamera. Can Yaman è il classico profilo di uomo che ogni donna vorrebbe avere al suo fianco. Il fascino del modello e attore turco ha catturato nei mesi scorsi anche la splendida Diletta Leotta. Le malelingue l’hanno sempre definito un amore artificiale, nato per i social, quasi come un’operazione di marketing. I due si sono allontanati ormai da tempo ma a quanto pare Can è ancora attratto dai frutti della nostra terra.

Secondo quanto riportato sul blog di Roberto D’Agostino, Dagospia, L’attore ha evitato accuratamente di incrociare la Leotta in un recente avvenimento in Sardegna, in cui erano presenti entrambi. Evidentemente i rapporti non devono essere rimasti particolarmente buoni. In più sembra che abbia evitato con cura anche di incrociare Kabir Bedi. Il motivo sarebbe sconosciuto ma probabilmente potrebbe avere a che fare con il progetto Sandokan. Yaman era stato scelto per il remake della serie tv anni Settanta ma poi non si è saputo più nulla.

Can Yaman conquista Il Paradiso delle Signore: serata in compagnia di Francesca Del Fa

Nella serata sull’isola, però, Yaman ha scelto comunque una piacevole compagnia, approfondendo la conoscenza di uno dei volti più apprezzati della serie tv Rai ‘Il Paradiso delle Signore’.

La fortunata sarebbe Francesca Del Fa, l’attrice che interpreta Venere Irene Cipriani. Sempre vicini l’uno all’altra, l’unione non sarebbe passata inosservata ai presenti.

Gli esperti di gossip hanno iniziato subito a vociferare di un possibile nuovo amore italiano per Can Yaman.

L’unico problema è che in una recente intervista l’interprete de ‘Il Paradiso delle Signore’ non aveva nascosto di essere felicemente fidanzata con un ragazzo che non appartiene al mondo dello spettacolo. Ora resta da capire se l’incontro e il presunto colpo di fulmine con il modello turco possa aver modificato le carte in tavola. I fan sui social sono impazziti alla lettura della notizia e stanno inviando molti messaggi al diretto interessato per capire meglio la vicenda.