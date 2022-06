Bomba Stefano De Martino! Clamorosa decisione della Rai: ora come farà?

Stefano De Martino è stato il protagonista assoluto della programmazione Rai nel corso dell’ultimo anno: adesso arriva una clamorosa decisione della rete.

La Rai è pronta a puntare tutto su Stefano De Martino anche per quanto riguarda il palinsesto televisivo 2022/23. Infatti il servizio pubblico ha preso una clamorosa decisione sullo showman napoletano: di cosa si tratta.

Nel corso dei prossimi mesi Stefano De Martino è pronto a farsi in quattro per la Rai. Infatti lo showman durante questi mesi estivi sarà in giro per alcune città italiane con il Tim Summer Hits insieme ad Andrea Delogu. Arriva quindi la conduzione del programma musicale in attesa di dedicarsi ai suoi programmi autunnali e tuffarsi in una nuova avventura anche. Infatti dopo l’esperienza estiva, per lo showman napoletano ci saranno ben quattro programmi da condurre.

Non è una novità che Stefano Coletta conti molto sulla conduzione di De Martino per rilanciare la seconda rete e ne è arrivata l’ennesima conferma. A pubblicare l’ultima indiscrezione ci ha pensato Dagospia, nella sua rubrica A lume di Candela. Proprio qui infatti si legge: “Il direttore dell’intrattenimento Rai Stefano Coletta punta tutto su Stefano De Martino“. Insomma anche quest autunno De Martino sarà il volto di punta della rete ammiraglia. Andiamo quindi a vedere le ultime indiscrezioni sull’ex ballerino.

Stefano De Martino è il volto di punta della Rai: quattro programmi per lui!

A riportare una prima indiscrezione sul futuro di Stefano De Martino, ci aveva pensato Il Fatto Quotidiano. Infatti stando al portale per il napoletano ci sarebbe un nuovo show che arriva dagli Stati Uniti d’America e andrà in onda a settembre, ma per ora non si sa altro. Inoltre nei primi mesi del 2023 toccherà ancora una volta a ‘Stasera tutto è possibile‘ conquistare la prima serata di Rai Due.

Successivamente De Martino tornerà con il suo Bar Stella e le puntate saranno molte di più. La nuova stagione della trasmissione dovrebbe iniziare a metà novembre prossimo. Andrà in onda sempre in seconda serata, ma la novità riguarda i giorni della messa in onda. Infatti la trasmissione diventerà un appuntamento per tre sere su sette della settimana. Per questo format la Rai ha scelto la seconda serata del martedì, del mercoledì e del giovedì. Ovviamente ancora una volta la trasmissione andrà in onda su Rai Due.

La nuova edizione andrà in onda per un mese, ma con il triplo impegno settimanale durerà molto di più rispetto alla prima stagione. Dopo tutta questa fiducia da parte della Rai, bisognerà vedere se De Martino continuerà il suo impegno con il Serale di Amici di Maria De Filippi.