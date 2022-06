“Basta, sono esaurita”, shock nel cinema: la star si ferma

Una delle attrici più amate ed apprezzate di Hollywood ha deciso di fermarsi: oggi ha dato l’annuncio spiegandone anche i reali motivi

La vita delle star del cinema internazionale è sempre molto frenetica. Sicuramente ricca di successi e di guadagni molto elevati, ma spesso le questioni personale vengono asfissiate dagli impegni di lavoro.

Non è raro infatti che le star del cinema di Hollywood, forse il mondo più impegnativo che ci sia nello show-business, decidano di prendersi una pausa o di ritirarsi anche solo temporaneamente dalle scene, nonostante i successi di critica e di pubblico.

È ciò che sta capitando ad un’attrice di grande livello, del calibro di Sandra Bullock. La nota interprete americana, abile a destreggiarsi tra film drammatici e commedie divertenti, sempre decisa ad interrompere la sua carriera per motivi personali.

Stop per Sandra Bullock: la star americana ha deciso di prendersi una pausa

Considerata una donna forte, sia sul set che nella vita privata, Sandra Bullock è anche un’attrice molto apprezzata in tutto il mondo. Come detto è stata protagonista irriverente di commedie come Miss Detective, ma ha anche vinto l’Oscar per la seria e commovente interpretazione in The Blind Side.

La Bullock però ha detto basta. Dagli USA arrivano dichiarazioni forti dell’attrice di origine tedesca ad Hollywood Reporter, la quale si è detta esausta della sua vita tra un set e l’altro. Come capitato ad altri suoi colleghi, c’è bisogno di una pausa:

“Sono tanto esaurita, tanto stanca e non sono più in grado di prendere decisioni sagge. il lavoro è stato sempre costante per me e sono stata davvero fortunata. ma di recente è diventato come aprire un frigorifero alla ricerca di qualcosa che non c’era mai. Mi faccio piccola di fronte alla stampa, sotto gli occhi del pubblico e durante un servizio fotografico Semplicemente crollo, non sono brava in questo, anche se adoro lavorare in tandem con le persone per creare qualcosa”

Parole forti quelle di Sandra Bullock, che con grande umiltà e sincerità ammette di non trovarsi più a suo agio nel patinato mondo del cinema e dello spettacolo. Secondo fonti vicine all’attrice, la Bullock si prenderà una pausa non ben definita per stare accanto ai suoi due figli adolescenti. Il ruolo di madre single, accanto a quello di star hollywoodiana, è fin troppo pesante.