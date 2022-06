Barù, rivoluzione totale per l’ex gieffino: lo spoiler fa impazzire tutti

Novità in vista per Barù, ovvero uno dei protagonisti più apprezzati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e amatissimo dalle signore

Senza alcun dubbio il personaggio più apprezzato dagli italiani (in particolare dalle italiane) durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stato Barù. Ovvero il nobile gentiluomo con la passione per lo sport e per la cucina.

Barù all’interno della casa ha sempre dimostrato di essere un personaggio particolare, ma allo stesso tempo elegante ed a modo. Non a caso ha conquistato il cuore della vincitrice del GF Vip 6, la principessa Jessica Selassié, anche se sul rapporto tra i due scorre un fiume di misteri.

Grande seguito mediatico e sui social per Barù, che dopo la fine dell’esperienza al GF Vip ha deciso di lanciarsi in nuovi progetti. Come il suo temporary restaurant a Milano, in zona Navigli, una braceria che sta avendo grande successo proprio perché diretta e gestita da un palato fino come il suo.

Il nuovo progetto a cinque stelle di Barù: unire la cucina e la musica a Milano

Barù fa sempre impazzire i suoi fan su Instagram tra foto e stories che lo riprendono in tenuta molto virile alle prese con fornelli, padelle, braci e fumi. Insomma, un sex symbol moderno ma dall’animo nobile e galante.

L’ultimo progetto lavorativo di Barù ha già sorpreso tutti, con uno spoiler pubblicato nelle stories del nobile toscano. Pare che l’ex gieffino sia pronto a lanciarsi in un innovativo programma che possa unire il food e la musica.

L’indizio è chiaro ed è arrivato poche ore fa: un video in cui Barù si ritrova a condividere uno spazio del proprio locale con il noto cantautore britannico Tom Walker. Ovvero un artista amatissimo nel Regno Unito (forse ancora poco in Italia) che fa musica pop ed indie. I due stanno per mettere in piedi una collaborazione intrigante.

Il video si conclude con il logo di Spaghetti Tunes, il nome del possibile nuovo progetto musico-gastronomico pensato da Barù e Tom Walker. I fan del nipote di Costantino Della Gherardesca sono curiosissimi: nei prossimi giorni si attendono ufficialità e nuovi indizi sull’ultima trovata di Barù.