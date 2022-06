Ballando con le Stelle, addio a uno dei volti più amati di sempre: pubblico sconvolto

Spunta un nuovo clamoroso addio a Ballando con le Stelle, con uno dei volti storici pronti a dire addio: le parole del diretto interessato.

Ballando con le Stelle nel corso della prossima stagione potrebbe andare incontro ad un nuovo rinnovamento. Infatti la trasmissione di Milly Carlucci dovrebbe perdere un altro volto storico: scopriamo di chi si tratta.

In queste settimane si sta iniziando a parlare moltissimo della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Infatti a riportare una clamorosa notizia ci ha pensato Nuovo Tv, secondo il quale Milly Carlucci sarebbe pronta a dire addio a Samuel Peron. Il ballerino, alla soglia dei 40 anni, sarebbe pronto a mettersi in gioco in un altro tipo di televisione. Nell’ultimo periodo il ballerino si è dato da fare come inviato e opinionista in alcuni programmi Rai e pare che desideri affermarsi come conduttore.

Ad alimentare queste voci ci sarebbe un certo astio nei confronti di Vito Coppola, l’ultimo arrivato nella famiglia di Milly Carlucci. A mediare tra i due però ci ha pensato proprio la presentatrice del dance show, che ha riportato il sereno nella troupe della trasmissione. Adesso a fare chiarezza ci ha pensato proprio Samuel Peron, attraverso un’intervista a TelePiù. Andiamo quindi a vedere le parole del ballerino sul settimanale dedicato alla televisione ed al gossip.

Ballando con le Stelle, Samuel Peron fa chiarezza: “Non dipende da me”

Sulle pagine di Telepiù, Samuel Peron ha fatto chiarezza sul suo futuro a Ballando con le Stelle. Il ballerino ha quindi commentato le indiscrezioni riguardanti il suo addio alla trasmissione affermando: “Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori. Dipende anche dal vip che verrà coinvolto” – ha poi concluso – “È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo, dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre“.

Quindi il futuro di Samuel Peron nel dance show di Rai Uno è a dir poco un’incognita. Nel corso dell’ultima edizione il ballerino ha affiancato Sabrina Salerno mentre nel 2020 è stato costretto a rinunciare, a causa del Covid-19, ad accompagnare in pista Rosalinda Celentano. In attesa di saperne di più Samuel Peron è in fibrillazione per una grossa novità nella sua vita privata: sta per diventare padre. A regalargli questa grande gioia è l’attrice e modella Tania Bambaci. Inoltre il bebè dovrebbe nascere nei primi mesi del 2023.