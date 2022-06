Un amatissimo ballerino lascia per sempre Amici? Un dettaglio allarma i telespettatori

Un noto ed amatissimo ballerino sembrerebbe pronto a lascaire per sempre Amici. Andiamo a vedere il dettaglio che allarma i telespettatori.

Amici, nel corso della prossima edizione potrebbe dire addio ad un noto ballerino. Infatti un dettaglio sta allarmando tutti i telespettatori del reality show. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nel corso dei prossimi mesi.

C’è grande fermento sulla prossima edizione di Amici, con un noto ballerino che potrebbe lasciare la trasmissione. Infatti tra gli insegnanti del talent show, Raimondo Todaro sembrerebbe sempre più vicino all’addio. Lo showman siciliano, dopo aver lasciato Ballando Con le Stelle, ha deciso di accettare la proposta della concorrenza, andando quindi a rinfoltire il cast di maestri di Marie de Filippi. Così nei mesi scorsi Todaro ha affiancato Veronica Peparini e Alessandra Celentano, da anni insegnanti del talent.

Per creare uno spazio apposta per Raimondo, Lorella Cuccarini decise di passare dall’essere insegnante di ballo ad insegnante di canto. Nel corso dell’ultima edizione, Todaro oltre ad aver instaurato un grande rapporto con gli allievi, si è anche divertito dando vita a simpatiche coreografie con la Celentano. Nelle ultime settimane, però, le indiscrezioni riportano il maestro di ballo siciliano sempre più lontano dalla trasmissione di Canale 5. Andiamo quindi a vedere tutta la verità sul futuro dell’ex maestro di Ballando con le Stelle.

Amici, Raimondo Todaro lascia il talent show? Tutta la verità

Amici dovrebbe tornare in onda a partire dalla prossima stagione televisiva di Mediaset. Infatti a settembre la trasmissione tornerà quasi certamente con la sua 22esima edizione. I casting sono già iniziati e tra i ballerini che stanno giudicando quelli che potrebbero diventare i futuri allievi c’è Simone Nolasco, da anni ballerino professionista del talent. Proprio la presenza di Nolasco avrebbe scatenato l’indiscrezione riguardante l’addio di Raimondo Todaro.

Maria De Filippi potrebbe quindi promuovere Simone Nolasco, professionista del talent, a maestro di ballo nel corso della prossima edizione. In realtà, come sottolinea Novella 2000, è che Nolasco ha sempre giudicato le performance dei ragazzi che si presentano ai casting. Quindi al momento, salvo ulteriori novità. Raimondo Todaro dovrebbe continuare a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi, nonostante le indiscrezioni ed i continui battibecchi con Rosalinda Celentano.