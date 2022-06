Anticipazioni Un Posto al Sole, tensione per il ritorno in scena: Raffaele mette a segno il suo piano

A Palazzo Palladini si vivono momenti molto duri per la famiglia Giordano e non solo: tutte le anticipazioni delle prossime puntate

Raffaele sta vivendo un momento tragico, non riesce a dire la verità ad Eugenio, ma a sconvolgere quell’apparente serenità ci sarà un nuovo ritorno in scena che porterà molta confusione a Palazzo Palladini.

Le minacce a Raffale da parte del clan camorristico di cui Eugenio Nicotera ha ordinato il blitz si fanno sempre più insistenti e pericolose, coloro che sono rimasti fuori dalla prigione pretendono di avere risposte che potrebbero avere grosse ripercussioni. Il portiere di Palazzo Palladini non solo non riesce a prendere le informazioni necessarie, ma, pur provandoci, non riesce neppure a dire la verità a suo genero. Tuttavia, una sera Raffaele invita Eugenio e Viola a cena e proverà finalmente a mettere in atto il suo piano rubando i file dal computer del magistrato.

Nel seminterrato di Palazzo Palladini, intanto, due personaggi affrontano due problematiche diverse. Da un lato c’è Nunzio cui verrà fatta una richiesta difficile da accettare: Chiara vuole fuggire all’estero ed ha bisogno del suo aiuto. Dall’altra parte, invece, Alberto Palladini è pronto a sostenere Clara che si trova di fronte il suo esame orale alla maturità e con una lettera di suo padre tra le mani.

Anticipazioni Un posto al Sole, Susanna torna e spezza gli equilibri con Niko

Come un fulmine a ciel sereno, Susanna farà il suo ritorno a Palazzo Palladini proprio quando i momenti di tensione a casa Giordano sono palpabili. La giovane aspirante magistrato ha la possibilità di fare tirocinio proprio con Eugenio Nicotera, ma prima dovrà affrontare Niko: fu per un’infatuazione per il magistrato che il loro matrimonio saltò in maniera rocambolesca.

Anche Jimmy, figlio di Niko, si troverà ad affrontare problemi di cuore: il suo amore per Cristina cresce sempre di più ed escogita un piano per raggiungerla, ma non tutto va come dovrebbe. Bianca, invece, è sempre più decisa a farsi notare da Antonello.

In città torna anche Espedito che farà una grande sorpresa alla famiglia, mentre Speranza e Samuel vengono spronati a far pace da zia Mariella e zio Guido.