Anna Tatangelo e Livio Cori, altro che pace! Nella bufera c’entra Gigi D’Alessio

Dopo la crisi è arrivato il sereno che sembra essere durato meno del previsto: tra Anna Tatangelo e Livio Cori spunta Gigi D’Alessio

Sembravano essere una coppia complice e serena, ma i due cantanti hanno chiuso i rapporti prima del previsto. La cantante ex compagna di Gigi D’Alessio non trova fortuna in amore e dice addio.

Dopo un periodo di crisi annunciata, qualche frecciatina social e tanti rumor, sembrava essere tornato il sereno tra Anna Tatangelo e Livio Cori che sono nuovamente usciti insieme allo scoperto. Un amore durato un anno e mezzo, qualche tempo dopo l’addio della cantante di Sora al compagno di una vita, Gigi D’Alessio, che nel frattempo si è rifatto una vita ed è diventato nuovamente papà.

Tuttavia, per la Tatangelo il vero sereno non sembra arrivare mai, perché dopo l’addio all’ex compagno c’è anche quello al cantante partenopeo, di poco più giovane di lei, con cui non sembrano aver trovato quella complicità che tutti pensavano ci fosse. Dopo una crisi -si diceva per i troppi impegni di lui- esce a galla uno sconcertante retroscena.

Anna Tatangelo e Livio Cori si lasciano definitivamente: tutta colpa di Gigi D’Alessio

Dopo la notizia di un ricongiungimento per la coppia è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, un’indiscrezione che ha fatto rabbrividire il pubblico. In particolare, The Pipol Gossip afferma di aver appreso da persone vicine alla cantante di Sora che, nella testa -e probabilmente anche nel cuore- della Tatangelo aleggia ancora il fantasma di Gigi D’Alessio.

La pagina di gossip, infatti, scrive a chiare lettere: “Dopo sei mesi di alti e bassi, dopo aver annunciato sui social la loro unione, dopo aver cancellato dai social ogni traccia della loro love story, Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori. Anna, dopo aver passato gli ultimi due mesi di tira e molla, ha scelto di stoppare la relazione. Fonti vicine a noi raccontano che il cuore della bellissima cantante e conduttrice non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio. Livio, intanto, è un ricordo lontano, chiuso, definitivamente messo da parte con enorme sofferenza del ragazzo innamoratissimo di lei”.