Uomini e Donne, arriva il lieto annuncio: “Eravamo increduli” – VIDEO

La coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne ha fatto un lieto annuncio che ha davvero commosso tutti, soprattutto a causa del video dolcissimo che hanno condiviso. Ecco cosa è successo ai due fidanzati.

Solo qualche giorno prima, poco dopo la metà di giugno, avevano fatto preoccupare i loro fan mostrando le immagini dei vetri in frantumi sul pavimento del salotto di casa loro. Al rientro dalle vacanze, come molti altri vip, si sono trovati la casa completamente devastata. Sembrerebbe, però, che non gli siano stati rubati oggetti di valore.

Claudia Dionigi, che all’interno della trasmissione Uomini e Donne ha conosciuto l’attuale compagno Lorenzo Riccardi, non ha avuto freni nel commentare quello che le era successo. Non ha esitato a definire “topi di fogna” i ladri che le erano entrati in casa. Ha anche spiegato di provare disgusto a pensare che estranei abbiano toccato le sue cose.

Uomini e Donne, arriva il lieto annuncio ed il video

Fortunatamente, sembrerebbe che la disavventura con i ladri possa essere velocemente archiviata. Claudia e Lorenzo dovranno sostituire i serramenti del salotto e forse anche qualche mobile della casa. Adesso, però, per la coppia nata a Uomini e Donne c’è solo spazio per la felicità e per un lieto annuncio che ha commosso i fan.

Claudia Dionigi ha voluto anticipare sui social ai propri ammiratori che alle ore 14:00 del 22 giugno ci sarebbe stata per loro una sorpresa davvero molto speciale. Il modo in cui le brillavano gli occhi mentre parlava ha fatto capire immediatamente che si trattava di qualcosa di estremamente importante per lei.

“Mi tremano le mani”: i ringraziamenti ai fan di Claudia e Lorenzo

Come promesso, alle ore 14:00 del 22 giugno Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno condiviso un video dolcissimo. In questo modo, la coppia di Uomini e Donne ha voluto rendere partecipi i loro ammiratori del lieto evento. Presto la famiglia si allargherà, perchè Claudia è incinta. Il video è diventato subito virale, scatenando le reazioni di tanti vip.

Claudia Dionigi ha voluto ringraziare con la voce tremante tutti coloro che le avevano mandato i messaggi di auguri. Ha fatto capire che finalmente non avrà più in peso da sostenere, perchè non dovrà più nascondere la gravidanza. Al momento non hanno ancora rivelato il nome ed il sesso del bambino, ma hanno promesso una diretta ai fan.

Ecco il video dolcissimo in cui Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, che si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, hanno fatto il loro lieto annuncio:

Questa, invece, è la disavventura capitata alla coppia solo qualche giorno prima, quando al ritorno dalle vacanze hanno trovato la casa devastata dai ladri:

Mentre Claudia Dionigi ha pubblicato un video dolcissimo, Lorenzo Riccardi, per il momento, ha condiviso solo questa foto riguardo la sua futura paternità: