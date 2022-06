Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam in crisi? Finalmente spunta la verità

Arriva finalmente la verità sul rapporto tra Luca Salatino e Soraia Allam: i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno parlato del fidanzamento

Da giorni il mondo del gossip italiano è concentrato sulla storia e sulla relazione di due protagonisti di Uomini e Donne. Ovvero il tronista Luca Salatino e la corteggiatrice Soraia Allam Ceruti.

La loro esperienza a U&D si è conclusa la scorsa primavera con un lieto fine. Luca ha scelto Soraia come sua futura compagna, in una puntata finale davvero ricca di emozioni, sentimento ed abbracci.

Ma come detto in molti stanno chiacchierando sulla loro relazione lontana dalle telecamere. Minata da un fattore importante: la distanza tra Luca, che vive a Roma ed insegna pugilato nella capitale, e la stessa Soraia che per questioni lavorative è bloccata a Como.

Niente convivenza tra Luca Salatino e Soraia Allam, ma il rapporto va alla grande

Tutti coloro che hanno parlato di crisi, di rapporto già alle strette e di lontananza nemica devono mettersi il cuore in pace. Luca Salatino e Soraia Allam si amano moltissimo e lo hanno rivelato recentemente.

Nonostante in queste settimane appaiono lontani, come visto nello scorso weekend, Luca e Soraia non smettono di pensare l’uno all’altra e viceversa. Lo stesso Salatino ha ammesso che al momento è impossibile annullare le distanze, per via dei diversi progetti di lavoro. Ma con l’arrivo dell’estate e delle meritate ferie, la coppia avrà modo di convivere e conoscersi ancora meglio.

“Oggi siamo impossibilitati, lei per il lavoro, io per i miei impegni di palestra. Poi ci dobbiamo ancora conoscere” – ha detto il romanissimo Luca. Che fa intendere come con Soraia ci sia un bel rapporto di complicità, ma manca ancora qualche tassello di conoscenza prima di pensare a convivere a tempo pieno.

Luca Salatino però non esclude una scelta, una decisione improvvisa nel prossimo futuro: “Bisogna seguire il cuore, se ti senti di andare a convivere dopo un giorno, fallo”. Una volta sistemati i progetti personali, Luca e Soraia potrebbero anche pensare ad una svolta nel proprio rapporto.