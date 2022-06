Stop alle carte di credito! Tutti i modi per risparmiare tempo e commissioni

Ormai le carte di credito fanno già parte del passato: svelati i nuovi metodi di pagamento facili, veloci e senza ulteriori costi

Stiamo entrando sempre più velocemente in un fututo dove l’I-tech e la microtecnologia la faranno da padroni. Un futuro dove gli accessori saranno sempre più smart e si smetterà (speriamo) di utilizzare carta, plastica ed altri elementi nocivi all’ambiente.

Ciò vale anche per le tradizionali carte di credito. Ovvero la scheda magnetica, prepagata o legata al proprio conto corrente, utile per le transazioni finanziarie istantanee. Le carte vengono utilizzate per qualsiasi tipo di pagamento, in negozi, locali, centri di vario genere. Ma anche per gli acquisti on-line.

Il problema è che a volte ci si scorda di portare con sé la carta di credito. La si dimentica nel portafogli o nelle tasche di borse o pantaloni. O peggio ancora si smarrisce e c’è bisogno di una denuncia alle forze dell’ordine per rifarla da capo. Problemi quotidiani che possono essere letteralmente scavalcati da nuove possibilità di pagamento.

Tutte le App che possono sostituire il pagamento tramite carta di credito

Oggigiorno l’utilizzo della carta di credito, anche in un Paese tecnologicamente un po’ in ritardo come l’Italia, sembra viaggiare verso un declino definitivo. Moltissimi utenti stanno infatti già preferendo i pagamenti tramite App.

Sono infatti nate delle applicazioni, legate alla stessa carta di credito o al conto corrente personale, che sostituiscono tali schede e rendono più rapida e veloce qualsiasi transazione. Oltre ad abbattere eventuali costi di attivazione e commissioni delle carte.

Ma andiamo a scoprire le più utilizzate ed efficaci per i vostri smartphone: