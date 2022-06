Che sorpresa per Michelle Hunziker! Arriva la svolta per la sua carriera

Una bellissima novità per Michelle Hunziker: la nota ed apprezzatissima showgirl svizzera potrebbe ottenere una promozione per la sua carriera

Non c’è dubbio: Michelle Hunziker è la svizzera più amata dagli italiani. Anche più dello storico personaggio dei cartoni animati Heidi. La bionda showgirl è entrata nel cuore del grande pubblico sia per la sua bellezza estetica, sia per la simpatia e l’ironia con cui si dileggia spesso.

Molti i programmi televisivi condotti da Michelle nella nostra televisione generalista. Da Zelig fino a Striscia la Notizia passando persino per il Festival di Sanremo. La conduttrice è anche molto apprezzata perché, oltre a presentare in diretta, sa anche cantare, ballare e recitare molto bene.

Durante lo scorso inverno Canale 5 ha premiato la Hunziker lanciando un programma tutto suo, dedicato alla sua verve, al suo fascino ed alla sua capacità di conduzione. Michelle Impossible ha avuto un ottimo successo nelle due puntate speciali andate in onda a febbraio 2022.

Michelle Impossible raddoppia: Mediaset premia la showgirl svizzera

Come detto, le reti Mediaset sono rimaste particolarmente contente della trasmissione, del one women show dedicato a Michelle Hunziker in prima serata. Anche i dati auditel ed i commenti della critica televisiva sembrano aver apprezzato questo show originale.

Un successo che appare come una svolta per la carriera televisiva della splendente Michelle. Tanto che, secondo ultime indiscrezioni televisive, Michelle Impossibile raddoppierà nella stagione TV 2022-2023 delle reti Mediaset.

Infatti lo show della conduttrice svizzera andrà in onda per la seconda volta nell’anno solare 2022. Dopo le prime due puntate di febbraio, anche a settembre Canale 5 affiderà la prima serata a Michelle Hunziker. Si parla del 13 o 14 settembre prossimo, ma molto dipenderà dalla diretta delle partite di Champions League.

Ancora non abbiamo dettagli precisi sulla durata e sulla gestione delle nuove puntate di Michelle Impossible, ma la showgirl svizzera replicherà la modalità di programma visto mesi fa. Possibile che la donna venga affiancata da volti noti come Katia Follesa e Michela Giraud, ma soprattutto sarà contornata da numerosi ospiti.

Una cosa è certa: Michelle Impossible andrà in onda anche con una puntata in più rispetto al previsto. Dalle due prime serate di febbraio si passerà a tre puntate per quanto riguarda la nuova edizione di settembre. Un premio enorme per la carriera della svizzera più amata d’Italia.