Netflix, il momento tanto atteso sta per arrivare: è ufficiale

Sta per arrivare un momento attesissimo per tutti gli abbonati di Netflix. Andiamo a vedere cosa stas succedendo sulla piattaforma di streaming.

Netflix ancora oggi la piattaforma leader nel settore dello streaming video. Anche luglio sarà un mese di grandi novità per tutti gli abbonati. Scopriamo quindi cosa accadrà a breve e tutte le nuove serie e film presenti sul servizio di Reed Hastings.

Tutti coloro che sono abbonati a Netflix o pronti a sottoscrivere un abbonamento devono ben sapere che anche luglio sarà un mese di grandi novità per la piattaforma streaming. In questo articolo, infatti, andremo ad analizzare tutte i nuovi arrivi sul servizio di Reed Hastings, dalle serie ai film, passando anche per i documentari e per gli anime.

Per non perderti alcuna novità, il consiglio che diamo sempre ai nostri lettori è proprio quello di consultare sempre il catalogo ufficiale di Netflix. Infatti anche questa estate sarà a dir poco straordinaria per tutti gli abbonati, con la piattaforma chiamata a rifarsi. Sono tantissime le polemiche in cui è andata incontro il colosso dopo l’ultimo aumento dei prezzi. Andiamo quindi a scoprire tutte le novità in arrivo con il mese di luglio 2022.

Netflix, tanti nuovi arrivi a luglio: il calendario completo

Quindi a rendere davvero straordinaria l’estate degli abbonati a Netflix sono una moltitudine di novità, tra le quali anche titoli incredibilmente attesi come il Volume 2 di Stranger Things 4 e il nuovo thriller dei fratelli Russo, The Gray Man. Ricordiamo inoltre di verificare sempre le seguenti date visto che possono andare incontro a delle modifiche improvvise da parte dell’azienda. Andiamo quindi a vedere la lista completa.

1 LUGLIO – Stranger Things S4 – Volume 2;

6 LUGLIO – King of Stonks, Da ciao ad addio;

8 LUGLIO – Boo Bitch, Come costruire una Sex Room, Quella notte infinita, Il mostro dei mari;

12 LUGLIO – Better Call Saul – S6 (seconda parte), Come cambiare la tua mente;

13 LUGLIO – D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla;

14 LUGLIO – Resident Evil;

15 LUGLIO – Matrimonio e desideri, Farzar, Persuasione;

20 LUGLIO – Virgin River – S4;

22 LUGLIO – The Gray Man;

28 LUGLIO – Keep Breathing;

29 LUGLIO – Uncoupled, Fanático, Purple Hearts.

Ricordiamo quindi che le date possono essere modificate proprio da Netflix e soprattutto che il catalogo è in continuo aggiornamento, con la piattaforma che potrebbe annunciare nuove serie, film o documentari nelle prossime settimane.