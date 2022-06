Isola dei Famosi, notte bollente per i due naufraghi: arriva il due di picche

Pare proprio che due naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 abbiano passato del tempo assieme e potrebbe essere successo qualcosa di nascosto

Ormai siamo agli sgoccioli dell’edizione annuale dell’Isola dei Famosi. Come sempre il noto ed apprezzato reality show di Canale 5 porterà con sé strascichi di ogni genere anche dopo la fine della trasmissione.

Lunedì prossimo 27 giugno andrà in scena la finalissima dell’Isola dei Famosi 2022. Sono rimasti a contendersi la vittoria ancora cinque naufraghi: Nicolas Vaporidis, favorito dai pronostici, Carmen Di Pietro, Maria Laura De Vitis ed i due in ballottaggio d’esclusione ovvero Mercedesz Henger e Nik dei Cugini di campagna.

Ha fatto scalpore l’uscita di scena di lunedì scorso, ad una sola settimana dalla conclusione, di Edoardo Tavassi, complice un infortunio grave al ginocchio. Tavassi ha deciso di comune accordo di lasciare l’Honduras anzitempo. Ma il ragazzo romano non smette di far parlare di sé.

Edoardo Tavassi ed i flirt in albergo dopo l’addio all’Isola: arrivano rivelazioni shock

Subito dopo l’addio all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è stato chiamato a rispondere ad alcune domande, anche scomode, da parte del pubblico italiano. Impossibile non parlare del rapporto con Mercedesz Henger, con cui si è stabilito un feeling importante.

“Mercedesz mi piace molto, ma l’isola è diversa dalla vita vera. Vediamo dopo cosa succederà” – ha ammesso il Tavassi con grande sincerità. Eppure i rumors recenti parlano di un clamoroso avvicinameno tra Edoardo e l’argentina Estefania Bernal, modella anche lei appena uscita dal reality.

Dopo la relazione complicata con Roger Balduino, finita in malo modo prima dell’uscita del modello brasiliano dall’Isola, Estefania pare aver dimostrato di avere un certo feeling con Edoardo Tavassi, frapponendosi in qualche modo nella relazione tra lui e Mercedesz.

L’indiscrezione lanciata da Thepipoltv avrebbe del clamoroso. Pare che lunedì notte, prima di rientrare in Italia, Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal abbiano flirtato nel resort che li ha ospitati dopo l’eliminazione.

Sarebbe stata addirittura la modella argentina a ‘tentare’ il Tavassi, cercando un contatto anche in vista del ritorno in Italia. Provocazioni da parte della bella Estefania a cui però l’uomo romano sembra aver risposto con un classico “due di picche”. Il motivo? Edoardo Tavassi vuole aspettare di incontrare Mercedesz Henger in patria e capire se il feeling tra loro scatterà anche lontano dalle telecamere.