Il Paradiso delle Signore 7, addii e nuovi ingressi: che delusione per i fan!

Le riprese della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore sono cominciate e trapelano novità su chi ci sarà e chi lascerà la fiction

L’amatissima fiction di Rai Uno tiene incollata davanti lo schermo tantissimi telespettatori che sono molto affezionati ai loro personaggi. Proprio per questo, la delusione di sapere gli addii della prossima stagione sarà tanta.

Sono ormai settimane che le riprese della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore sono cominciate, la Rai non può far a meno di una delle sue fiction di punta che conquista la fascia oraria dedicatagli e mette subito in moto la macchina per poter produrre sempre più puntate e lasciare che i telespettatori si incantino davanti la TV.

Com’è noto, dalle indiscrezioni, sembrerebbe che la prossima stagione sia maggiormente incentrata sulle vicende di Marco e Stefania, la giovane coppia. I telespettatori potranno apprezzare le nuove puntate con al centro della trama i due ragazzi a partire da settembre, su Rai Uno, al consueto orario, salvo stravolgimenti di palinsesto decisi dai vertici stessi.

Il Paradiso delle Signore 7, chi entra e chi esce: Beatrice Conti lascia la soap

Il più grande addio della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore è rappresentato da Beatrice Conti. L’amatissimo personaggio della soap opera aveva appena raggiunto un po’ di serenità con Dante Romagnoli, proprio nelle puntate finali della stagione terminata, infatti, i due riescono a far trionfare il loro amore. Tuttavia, era già nell’aria un addio da parte di Beatrice che è stato poi confermato in un’intervista direttamente dall’attrice che la interpreta, Caterina Bertone, che ha affermato: “Nel Paradiso tutto può succedere, ma per adesso è sicuramente un addio, ma chissà che non possa trasformarsi in un arrivederci”.

Un altro doloroso addio sarà rappresentato dall’attore Luca Grispini che interpreta Nino Zaccheo. Anche in questo caso è stato lo stesso diretto interessato a svelare l’addio -o l’arrivederci- alla soap opera. Per ogni addio, c’è almeno un ingresso e quello al momento ufficiale è della giovane attrice Clara Danese che, però, non è ancora chiaro quale ruolo andrà a ricoprire.