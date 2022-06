Finale Stranger Things 4, Volume 2: lo spoiler incredibile sfugge proprio a Netflix

Il finale di Stranger Things 4, racchiuso nelle due puntate del Volume 2, vedrà novità in ogni angolo della cittadina di Hawkins. Ecco cosa rivela il filmato ufficiale che è stato diffuso proprio da Netflix.

Stranger Things è riuscito a battere anche un’amatissima serie come Bridgerton. Come ha reso noto Netflix, infatti, la serie fantasy-horror è la più vista in assoluto della piattaforma di streaming di contenuti. Ideata nel 2016 da Matt e Ross Duffer, ha registrato 286,79 milioni di ore viste, arrivando primo in classifica in ottantatrè nazioni.

La colonna sonora di Stranger Things è una canzone di Kate Bush molto vicina a compiere quarant’anni, “Running Up That Hill”. Ebbene, grazie alla serie Tv più vista di sempre su Netflix il brano è tornato primo in classifica su iTunes, vedendo un aumento vertiginoso dell’8.700% degli streaming su Spotify.

L’attesa infinita per le ultime due puntate: è marketing?

La quarta serie di Stranger Things è arrivata fra le polemiche. Se infatti la prima stagione era più incentrata su trame horror, con Demogorgone che incuteva puro terrore, nelle successive due stagioni hanno preso il sopravvento anche altri temi, come l’emancipazione femminile e l’omosessualità. I protagonisti erano diventati troppo grandi per continuare a passare i pomeriggi con i giochi da tavolo nel seminterrato di Mike, e scoprono l’amore.

Il pubblico di Stranger Things non ha apprezzato questo cambiamento, e soprattutto alcuni momenti più lenti nella trama. Inoltre, l’aver spezzato in due Volumi la quarta stagione ha sollevato le lamentele di chi sostiene che sia una strategia per indurre a rinnovare gli abbonamenti a Netflix. Il secondo Volume, infatti, ha solo i due episodi finali.

Ecco rivelato il finale di Stranger Things 4, Volume 2: cosa succederà

Il 21 giugno 2022 Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Stranger Things 4, Volume 2. anche questa seconda parte della quarta stagione promette di tornare a mettere al centro delle trame il tema horror che tanti spettatori prediligono. Le immagini condivise dalla piattaforma di streaming rivelano che Murray abbatterà i nemici con un lanciafiamme.

Non è chiaro se si tratterà dei russi o dei mostri: allo stesso modo, si vedrà Hopper sparare con un AK-47. Nel laboratorio sotto il centro commerciale di Hawkins faranno irruzione dei soldati. Una voce spaventosa sussurra che la cittadina “cadrà“. Nancy affronterà Vecna, mentre Will sosterrà che il mostro prenderà tutti.

Ecco il trailer ufficiale diffuso da Netflix per Stranger Things 4, Volume 2: