Fedez, scivolone in diretta: Selvaggia Lucarelli lo umilia

Fedez ha commesso uno scivolone sulla cultura generale della sua città ed è stato subito bacchettato dalla giornalista, sempre molto schietta

Selvaggia Lucarelli è una delle giornaliste più apprezzate ed allo stesso tempo discusse del panorama comunicativo in Italia. Una donna dalla penna sempre schietta e pungente, che non ha mai paura di puntare il dito e farsi nuovi ‘nemici’.

La Lucarelli non ha affatto un buon rapporto con Fedez. Ovvero il rapper ed influencer italiano che vanta milioni di follower e molti apprezzamenti per il suo impegno sia artistico che sociale. I due spesso hanno battibeccato sui social, anche per questioni riguardante il lavoro di Chiara Ferragni, moglie di Fedez stesso.

Un nuovo capitolo della diatriba tra Selvaggia Lucarelli e Fedez è andato in scena ieri. La giornalista ha preso punto da uno strafalcione del rapper milanese per attaccarlo pubblicamente sui social e scatenando reazioni e commenti contrastanti.

Fedez, la gaffe su Strehler e l’attacco social della Lucarelli

Tutto nasce dal podcast in cui Fedez è protagonista assieme all’amico e Youtuber Luis Sal, ovvero Muschio Selvaggio. Un contenitore innovativo, con ospiti sempre d’eccezione, in cui si parla di moltissimi argomenti a 360 gradi.

Ieri in studio era presente Gerry Scotti, noto ed amato conduttore televisivo. Durante la trasmissione il volto di Canale 5 stava parlando di riferimenti socio-politici per i giovani, con Gerry che ha accennato a Giorgio Strehler, mitico regista teatrale attivo a Milano fino agli anni ’90.

Fedez ha ammesso immediatamente di non conoscere il grande regista ed autore: “Io annuisco facendo finta di conoscerlo. Ma chi ca**o è Streller raga?“. Il rapper è stato subito incalzato da Scotti: “Uno dei più grandi registi ed attori del nostro teatro”.

Una piccola mancanza culturale per Fedez, che però ha scatenato l’ilarità di Selvaggia Lucarelli. La giornalista non ha perso l’occasione per puntare il dito contro il cantante milanese e metterlo anche in ridicolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

La Lucarelli ha ripreso il taglio del podcast su Strehler e pubblicato il video su Instagram, con tanto di commento piccato: “Chi cazz* è STRELLER raga? Solo il più grande regista teatrale, colui che ha dato il nome allo storico teatro della tua città“. Non certo una buona figura per Fedez, sulla quale la Selvaggia nazionale non ha potuto far mancare la propria critica.