Elisa Isoardi, scontro con Mara Venier e Maria De Filippi: incredibile indiscrezione

Elisa Isoardi sarebbe pronta ad andare allo scontro con Mara Venier e Maria De Filippi: questa è l’indiscrezione che ormai circola insistentemente da diversi giorni e la vede protagonista di un nuovo programma Rai.

Elisa Isoardi è sempre stata una grande appassionata e conoscitrice di cucina. Prendere il posto di Antonella Clerici a La prova del cuoco è stata sicuramente la realizzazione di un grande sogno. Purtroppo, le cose sono andate come lei sperava, e si è trovata a dover annunciare a giugno 2020 la chiusura definitiva del programma.

Da allora, Elisa Isoardi ha partecipato a L’Isola dei Famosi, e poi si sono perse un po’ le tracce di lei: periodicamente, però, emerge un gossip che la vedrebbe pronta a tornare con un nuovo programma in televisione. Adesso, però, sembrerebbe che finalmente la Rai sia riuscita finalmente a ritagliare il giusto spazio per la conduttrice di Cuneo.

Elisa Isoardi, finalmente in arrivo un nuovo programma?

Il portale www.davidemaggio.it ha confermato il gossip che circola da inizio giugno. Sembrerebbe che questa volta la Rai abbia davvero in serbo un nuovo programma da affidare ad Elisa Isoardi. La conduttrice andrà in onda la domenica su Rai 2: le sarebbe stata affidata la fascia pomeridiana, ovvero quella più difficile nella gara degli ascolti.

Elisa Isoardi, infatti, si troverà a doversi scontrare con le colleghe Mara Venier e Maria De Filippi. La Zia Mara sarà impegnata ancora per un anno alla conduzione di Domenica In, mentre sembrerebbe che anche Amici possa essere trasmesso la domenica pomeriggio. Si tratta dunque di un impegno professionale che potrebbe diventare la sua consacrazione.

Cosa farà la conduttrice su Rai 2: i dettagli della nuova trasmissione

Il nuovo programma affidato dalla Rai ad Elisa Isoardi, secondo quanto conferma anche Dagospia, dovrebbe essere un programma on the road. La conduttrice ha già esperienza in tale ambito, perchè ha lavorato per anni a Linea Verde. Non è ancora chiaro se si tratterà di un programma culinario o di viaggi e l’interessata non ha rilasciato commenti.

Elisa Isoardi si trova in questi giorni in vacanza. Da quando si è lasciata con l’on. Matteo Salvini non ha più voluto parlare apertamente delle sue relazioni sentimentali e sembrerebbe che si trovi al mare insieme al suo amato cane, con cui si diverte a passeggiare in spiaggia e sugli scogli.

Ecco alcune immagini della vacanza di Elisa Isoardi: