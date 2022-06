Belen Rodriguez, nuovo programma e nuova rete televisiva: che succede?

Belen Rodriguez sembrerebbe essere in negoziazione per condurre un nuovo programma che la porterebbe a lavorare fuori da Mediaset. Fatta eccezione per l’esperienza a Sanremo, si tratterebbe di una novità per la conduttrice.

La carriera televisiva di Belen Rodriguez deve molto ad una persona che ha sempre creduto in lei, Maria De Filippi. Quando la soubrette andò alla ribalta delle riviste di gossip grazie alla sua relazione con Fabrizio Corona, la conduttrice di Amici decise di farla entrare nel team dei ballerini professionisti del programma.

Sempre Maria De Filippi ha voluto la presenza di Belen a Tu Si Que Vales, dove è conduttrice ormai da molti anni. Quest’anno c’è anche stata una bellissima sorpresa per Belen, che è stata scelta da Teo Mammuccari come co-conduttrice de Le Iene. Per la soubrette si tratta della realizzazione di un sogno.

Belen Rodriguez, l’indiscrezione sul nuovo programma

Belen, a proposito della sua esperienza a Le Iene, ha confessato: “Era un mio desiderio, un obiettivo: ho aspettato, pazientato talmente tanto… Ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto, invece é successo ed é stato un bellissimo successo!“. Adesso che la stagione televisiva si è conclusa, sarebbe stata contattata da un’altra rete televisiva.

Nella rubrica di Dagospia “A lume di candela”, Giuseppe Candela ha rivelato quanto segue: “A Milano gira voce che l’emittente avrebbe messo gli occhi su di lei. Ci sono stati i primi incontri, c’è l’esistenza di una trattativa e sul tavolo c’è un progetto top secret“. Si è dunque lontani dall’ufficializzazione ma c’è già un negoziato fra le parti.

xx

La notizia ha subito fatto pensare ad una svolta epocale per Belen, che deve tutta la sua carriera a Mediaset. Fatta eccezione per la sua presenza a Sanremo, infatti, non ha mai avuto avventure professionali al di fuori del Biscione. Sembrerebbe, però, che Belen Rodriguez potrebbe condurre il nuovo programma mantenendo gli attuali impegni.

Su quale canale televisivo andrà dunque a lavorare Belen? Sembrerebbe che la soubrette dovrebbe approdare su Discovery, che sembrerebbe aver intenzione di investire in Italia facendo entrare nella squadra un nome di sicuro rilievo. Oltre a questo nuovo programma, Belen sarà anche impegnata con una nuova stagione di Tu Si Que Vales su Canale 5.

Ecco il ringraziamento speciale di Belen a Teo Mammuccari per averla scelta come co-conduttrice de Le Iene: “Ne ho fatto parte accanto ad un professionista incredibile che naturalmente non è Teo, scherzo! Invece ho riscoperto una persona altruista, attenta, che ti insegna un mestiere. Una persona con dei valori belli, bellissimi“.