“Badante sarai tu”, zuffa in diretta a Mattino Cinque: Lory Del Santo furiosa

Ad intrattenere il pubblico fuori dall’Honduras ci pensa Lory Del Santo che sta dando spettacolo anche al di là del reality show

L’ex naufraga ha tenuto banco con la sua relazione con Marco Cucolo anche al di là delle sponde dell’Honduras, tra social e TV ha parlato molto del loro rapporto, ma non tutti riescono ad essere d’accordo.

Questa mattina su Canale 5 Federica Panicucci è andata in onda con il suo consueto appuntamento di Mattino Cinque che, dall’inizio dell’Isola dei Famosi, ne approfondisce la puntata in studio. Ieri la semifinale ha regalato tanti colpi di scena ed i commenti da fare sono stati tanti, la conduttrice l’ha potuto fare in compagnia di Lory Del Santo e Patrizia Groppelli, in veste da opinionista.

L’ex naufraga ha raccontato della fame e del freddo patito e l’opinionista ha iniziato a punzecchiarla, fino a poi arrivare ad un vero e proprio litigio che è degenerato costringendo Federica Panicucci a correre a ripari.

Lory Del Santo e Patrizia Groppelli ai ferri corti: che scenata in diretta TV

Cosa è successo davvero con Marco Cuculo? “Con Marco è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso” Lory Del Santo si racconta a #Mattino5 pic.twitter.com/3Oe9UDjiIR — Mattino5 (@mattino5) June 21, 2022

Federica Panicucci ha mandato una clip in onda per riassumere il rapporto di Lory Del Santo e Marco Cucolo al termine del quale è intervenuta l’opinionista: “Cosa ti aspettavi Lory? Avete 20 anni di differenza. Cosa ti aspettavi da Marco, è un carissimo e bravissimo ragazzo ma comunque è stato con te perché voleva venire alla ribalta. Senza di te non sarebbe stato sull’Isola dei Famosi. Da fuori io posso ipotizzare una cosa del genere, io me lo ricordo quando veniva nelle trasmissioni. Tu, Marco, il vostro amore, un giorno vi lasciate, un giorno rimanete assieme”.

Ad indispettire Lory Del Santo sono state altre parole, quelle di quando Patrizia Groppelli ha asserito: “È nove anni che siete a casa, tu gli fai da cameriera e da badante, e da tutto il resto” al che l’ex naufraga è diventata furiosa: “E no adesso basta, io ho scoperto che io sono buona e all’Isola ho subito tanti attacchi falsi e maleducati. Non ho mai reagito con la verità. […] Ho sempre assorbito le falsità, adesso basta. Tienitelo per te, badante sei tu. Ma vaffangiro”.