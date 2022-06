Boom Uomini e Donne! Il nome della nuova tronista: come la prenderà Gemma Galgani? Sui social la vedrebbero come una grande soluzione

Nato quasi come uno scherzo sta prendendo piede una richiesta davvero assurda: vedere sul trono del programma di Maria De Filippi la nipote di Gemma Galgani.

Se pensiamo al Trono Over di Uomini e Donne il primo nome che ci viene in mente non può non essere quello di Gemma Galgani. La sua ricerca del vero amore ha attraversato ormai diverse edizioni del format condotto da Maria De Filippi. Tra sfortunate avventure e relazioni finite male, la “veterana” del salotto di Canale 5 sarà al via anche della prossima edizione, dopo la pausa estiva. Ma nelle ultime ore a tenere banco sul web non è tanto chi sarà il nuovo spasimante di Gemma, quanto piuttosto il nome di un’altra tronista che potrebbe affiancarla. Sarebbe un colpo clamoroso visto che si tratterebbe niente di meno che della nipote. L’idea è venuta ai fan dopo aver visto uno scatto postato dalle due su Instagram. La giovane, che si chiama Carola, e si è appena laureata, tanto che l’immagine è relativa proprio alla cerimonia universitaria.

Uomini e Donne: la folle idea dei fan: vogliono la nipote di Gemma Galgani come tronista!

La giovane nipote di Gemma, infatti, ha colpito tutti per la sua bellezza: in pochi potevano immaginare, infatti, che avesse un viso e un portamento così d’impatto e forse proprio perfetto per il dating show di Canale 5.

Per ora è solo un’idea popolare, ma non è escluso che lo staff di autori della De Filippi non prenda in considerazione lo spunto e non decida di affiancare la giovane nipote all’esperta zia. Sul tavolo di U&D è caccia aperta alle figure dei nuovi tronisti che torneranno protagonisti dal mese di settembre, dopo la pausa estiva. I nomi circolati sono quelli di Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, entrambi ex corteggiatori della passata edizione.

Dopo i rifiuti ricevuti rispettivamente da Luca Salatino e Veronica Rimondi, potrebbero passare dall’altra parte della barricata e scegliere da chi essere corteggiati.

Chissà che con loro non ci sia anche Carola. Per ora una speranza, presto forse una realtà.