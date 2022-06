Tu si que vales, grosse novità nel cast: spunta un clamoroso addio

Il programma di intrattenimento di Mediaset, che dovrebbe riprendere in autunno, subirà dei cambiamenti nel cast di presentatori

Altro programma Mediaset molto atteso che tornerà ad aprire i battenti in autunno con una rinnovata edizione è sicuramente Tu si que vales. Ovvero il talent show che sta sbaragliando negli ultimi anni la concorrenza in fatto di ascolti e auditel.

In questi giorni stanno andando in scena i casting ed i provini in giro per l’Italia. Ma Tu si que vales ha dato appuntamento al grande pubblico a partire da ottobre prossimo. Confermatissima la prima serata del sabato su Canale 5 per il programma.

Le novità invece sono in arrivo dal ricco cast di presentatori e giudici che animano i sabato sera di Mediaset. Previsti per la prossima annata ben tre conduttori (quattro lo scorso anno), più quattro giudici ed un giudice speciale che farà parlare di sé.

Uno dei presentatori saluta il programma: chi esce e chi resta nel cast di Tu si que vales

Il giornalista Davide Maggio, sempre informatissimo sulle questioni relative ai programmi TV ed alle novità stagionali, ha parlato dunque di un addio dal cast di Tu si que vales 2022. Uno dei conduttori saluterà definitivamente.

Si tratta della ballerina Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici e pupilla di Maria De Filippi. La danzatrice professionista non dovrebbe essere confermata rispetto allo scorso anno. Mentre resteranno in ballo gli altri tre presentatori: Belen Rodriguez, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni e il fighter Alessio Sakara.

Giulia Stabile aveva subito effettivamente non poche critiche per la sua presenza nelle puntate finali di Tu si que vales. In molti sui social hanno protestato per l’inserimento della ballerina nel cast, visto che quello di condurre non è il suo mestiere primario.

Un addio però dettato da altre esigenze professionali per Giulia. Confermatissimo invece il cast dei giudici: Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti sono il team intoccabile di Tu si que vales anche per l’edizione 2022. Ed ovviamente come giudice extra la sempre divertente ed ironica Sabrina Ferilli, ormai una veterana di questa trasmissione.