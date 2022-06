“Sta per arrivare”: grande gioia per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

I due ex concorrenti del GF Vip 6 Alessandro Basciano e Sophie Codegoni stanno per ottenere una delle migliori soddisfazioni delle loro vite

Il Grande Fratello Vip, come in ogni edizione, si porta dietro diverse situazioni sentimentali rilevanti. Delle vere e proprie love story che nascono all’interno della Casa di Mediaset e continuano il più possibile anche all’esterno.

È il caso di due giovani e bellissimi ex vipponi, che hanno fatto la loro bella figura nell’ultima edizione del GF Vip. Ovvero Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: i due, molto attivi nel mondo dei social e dell’imprenditoria digitale, fanno ormai da mesi coppia fissa.

Alessandro Basciano è un volto noto dei dating e reality show. Ha partecipato infatti, oltre che al GF Vip 6, anche a Uomini e Donne come corteggiatore ed a Temptation Island nel ruolo di tentatore. Nella casa ha trovato l’amore con l’influencer e modella Sophie Codegoni, di 11 anni in meno.

Svolta per Alessandro e Sophie del GF Vip 6: in arrivo il brand creato assieme

Come detto per Alessandro e Sophie la vita sentimentale pare andare a gonfie vele. I due, finito il GF Vip 6, si sono sempre presentati come una coppia vera e propria, molto affiatata e pronta per fare passi ulteriori.

Un passo importante in realtà sta arrivando in questi giorni. Ma non riguarda la vita di coppia ed il rapporto amoroso tra i due ex vipponi. Bensì Alessandro e Sophie stanno lanciando il loro brand condiviso sul mercato.

Ad annunciare tale novità stati loro stessi attraverso le pagine social del marchio ma anche tramite i propri account personali:

“ASBC brand è finalmente ONLINE! Sono felicissimo di potervi finalmente presentare un progetto alla quale abbiamo lavorato da tempo con passione e dedizione. È stato davvero bellissimo poter realizzare un prodotto che rappresenta il nostro concetto di semplicità ed eleganza e poterlo condividere con tutti voi”

Il ASBC brand riguarda la creazione di bigiotteria, gioielli ed accessori per uomo e per donna. Sul sito web della nuova società è possibile ammirare tutte le produzioni ideate e finanziate da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Un ingresso nel mondo del marketing fatto assieme, che conferma il rapporto forte tra i due giovani.