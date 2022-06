Sangiovanni e Blanco, che tegola! Brutte notizie per i due cantanti di Sanremo

Dopo il Festival di Sanremo il successo è stato travolgente, ma attenzione a Blanco e Sangiovanni che non sorridono

Quando il grande successo travolge i più giovani e con meno esperienza, è sempre un po’ rischioso perché vengono sradicati dalla vita quotidiana per essere portati ad essere star ed i due ‘big’ di Sanremo l’hanno provato sulla propria pelle.

Da una parte il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo insieme al compagno di viaggio Mahmood, dall’altro il quinto classificato, nonché finalista di Amici di Maria De Filippi, ma con un successo comune che li ha portati in giro per l’Italia a far musica. Blanco e Sangiovanni sono due giovani ‘big’ che da un momento all’altro si sono trovati travolti dal successo da vere star, in particolare il vincitore del Festival che ha registrato sold out per quasi tutto il suo tour nei palazzetti.

La fama non è semplice da gestire, ancor meno per i più giovani che non hanno un’esperienza tale da capire come comportarsi in determinati ambiti e l’ultima notizia ne è la dimostrazione lampante.

Blanco e Sangiovanni non si diplomano: maturità 2022 non li avrai

Da domani, mercoledì 22 giugno, in Italia cominceranno gli esami scritti della maturità 2022. Come al solito, questo rappresenta un grande obiettivo per gli studenti italiani che non vedono l’ora di potersi diplomare e godersi l’estate. Anche Blanco e Sangiovanni avrebbero dovuto conseguire la maturità quest’anno, ma non riusciranno a farlo. Il motivo è uguale per entrambi, anche se il vincitore del Festival, che frequentava il I.I.S.S. “Luigi Bazoli – Marco Polo” a Desenzano del Garda, ha le idee ben chiare sul diploma: “Adesso ho lasciato la scuola semplicemente perché mi sono focalizzato su altro, ho un obiettivo. Ovviamente so che un minimo di cultura mi serve ma a un certo punto, nel mio caso, la vera scuola è stata quella fuori dalla scuola”.

Al contrario, Sangiovanni a Muschio Selvaggio ha ammesso di aver perso un anno per i troppi impegni avuti: “Non sto andando per ora perché sono sempre in giro, non ho tempo. Ho ancora la mia classe, sono ancora sul gruppo. Mi chiedono di andare alle gite o alle feste, però sì dai, devo finirla la scuola”.