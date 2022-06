La regina di Uomini e Donne entra nella casa del GF Vip 7: bomba a orologeria

Il personaggio più discusso ed esaltato di Uomini e Donne potrebbe far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Curiosità massima per i prossimi protagonisti del Grande Fratello Vip. Il noto reality show di Canale 5 riprenderà a settembre con la settima edizione, sempre presentata da Alfonso Signorini.

Spesso è accaduto che tra i vipponi presenti nel GF Vip ci fossero volti noti soprattutto nei dating show nostrani. Ovvero tronisti, corteggiatori o comunque presenze fisse e rinomate di Uomini e Donne, il programma ormai storico di Maria De Filippi.

L’ultima ‘bomba’ secondo i rumors televisivi riguarda proprio un personaggio importante e molto noto di Uomini e Donne, che sarebbe stato chiamato da Signorini in persona a partecipare al GF Vip 7. La cosiddetta “regina” del salotto di U&D pronta ad entrare come concorrente della casa più amata d’Italia.

Non solo la donna: anche un vecchio volto di Uomini e Donne in lizza per il GF Vip 7

La donna in questione sarebbe Gemma Galgani, una veterana di Uomini e Donne e del trono over. La dama torinese sarebbe in contatto con la produzione del GF Vip 7 per partecipare alla nuova edizione del reality.

Gemma è nota sia per la ricerca spasmodica di un partner maschile, sia per le diatribe con Tina Cipollari che divertono il pubblico di Uomini e Donne da anni. Se Tina ha già partecipato a reality come Pechino Express, ora tocca alla sua rivale Gemma fare un’esperienza simile.

Secondo TVBlog Gemma vorrebbe tentare la nuova esperienza lasciando così sguarnito (almeno momentaneamente) il suo posto nel salotto di Uomini e Donne. Visto che nell’ultimo anno ha avuto poco risalto il suo personaggio, Gemma Galgani potrebbe puntare sul GF Vip per ottenere ancora più notorietà.

Ma non solo la dama di Torino. Alfonso Signorini starebbe pensando di trovare spazio all’interno del GF Vip 7 per un altro noto e vecchio volto di Uomini e Donne. Ovvero Giorgio Manetti, cavaliere toscano che da qualche tempo non è più tra i protagonisti del dating show.

Per Gemma sarebbe una incredibile sorpresa. La donna ha avuto infatti una liaison travagliata con Giorgio in passato, tanto da legarsi ed affezionarsi al 66enne di Firenze. Ma la storia non è andata oltre, con Gemma costretta a cercare altri partner nel programma. Ora l’occasione di ritrovarsi al GF Vip 7: sboccerà un nuovo sentimento?