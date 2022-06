“È successo di tutto con Raffaella Carrà”: a rivelarlo è un personaggio amatissimo

Raffaella Carrà è stata un gran personaggio del mondo dello spettacolo ed ognuno ha un proprio ricordo: la rivelazione

Nei tanti anni di carriera, la regina della TV ha coltivato tante belle amicizie e grandi collaborazioni, ognuno ha un proprio aneddoto da raccontare su di lei, alcuni più divertenti o sorprendenti di altri.

Raffaella Carrà è sempre stata amata e stimata dai suoi colleghi e la sua morte ha rappresentato un lutto nazionale. Una professionista che ha fatto la storia della TV italiana regalando momenti iconici al pubblico ed al mondo dello spettacolo in generale. Chi più, chi meno, tutti hanno un ricordo legato alla showgirl e, man mano, ne escono fuori sempre di nuovi da più personaggi che hanno avuto la fortuna di incontrarla sul suo cammino.

Tra poche settimane sarà un anno dalla scomparsa della showgirl e nell’arco di questi 365 giorni il suo ricordo è sempre rimasto vivo grazie alle tante iniziative prese, in TV o nelle città italiane, per poter celebrare la sua infinita carriera.

Raffaella Carrà, il ricordo di Enzo Paolo Turchi ed il Tuca Tuca

Enzo Paolo Turchi e sua moglie Carmen Russo sono stati ospiti della puntata di ieri, lunedì 20 giugno, di Roberta Capua su Rai Uno ed insieme hanno condiviso dei ricordi che li legano a Raffaella Carrà. In particolare, il ballerino partenopeo ha raccontato: “È successo di tutto quella volta: sono arrivati i dirigenti di Rai1 dicendoci ‘Ma cosa fate? È uno scandalo!'”, in riferimento alla prima volta che, insieme, hanno ballato il Tuca Tuca. Nello specifico, Enzo Paolo Turchi ha spiegato: “Venivamo inquadrati di profilo e quando lei mi toccava i fianchi, sembrava mi toccasse altre parti del corpo”.

All’epoca la Rai gli vietò di rifare il Tuca Tuca in onda, ma Alberto Sordi era allettato all’idea di poterlo riproporre in TV e lo fecero insieme. Il ballerino partenopeo ha raccontato della loro prima volta: “Non tutti sanno che ho lavorato per la prima volta con Raffaella Carrà in un programma natalizio in cui lei faceva la fatina. Abbiamo lavorato insieme anche all’estero, con lei mi sono trovato sempre benissimo. Solo un paio di volte ho avuto qualche problema perché era gelosa, artisticamente parlando”.